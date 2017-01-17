花旗台灣區CCO 莫兆鴻上任

2017-01-17

花旗集團昨日宣佈台灣區新任人事案，由莫兆鴻（Paulus Mok）出任花旗集團台灣區CCO（Citi Country Officer），負責花旗集團在台灣的所有業務及營運。花旗（台灣）強調，現任董事長管國霖（Victor）未來將單純擔任董事長職務，與莫兆鴻協力，共同為花旗（台灣）開創新局。

花旗（台灣）表示，台灣一向是花旗在亞洲的重點市場之一，台灣區CCO原由現任董事長管國霖兼任，未來則由莫兆鴻擔任。花旗（台灣）商業銀行2016年1月至10月稅前盈餘較去年同期成長14%，在同業中表現亮眼。

（圖：花旗銀行提供，文：記者李靚慧）