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台企銀攻中小企 放款要增500億

2017-01-17

股價只有淨值七成

〔記者盧冠誠／台北報導〕台企銀（2834）董事長朱潤逢昨表示，中小企業是台企銀的「神主牌」，去年底對中小企業放款餘額為4328億元，年增率5％，今年預估放款還會再成長500億元。

回顧2016年，台企銀去年自結提存前稅前盈餘88.64億元，儘管面臨不利的總體經濟、金融環境，仍逆勢成長約3％，朱潤逢認為這是非常難能可貴的，並期盼今年提存前稅前盈餘可衝上100億元大關。

雖然獲利維持成長動能，但台企銀昨日以8.12元作收，對此，朱潤逢感到相當委屈，他說，台企銀去年底每股淨值有11.88元，對比目前股價，相當於打了7折。

為力挺「創新經濟5加2」及「新南向政策」，台企銀昨於全國125家分行，特別設置「中小企業融資諮詢服務專區」，將服務中小企業功能擴大。

朱潤逢表示，該專區服務對象以中小企業客戶為主，可協助其充分了解並善加運用政府各項資源，提升經營效率，促進創新產業發展及新南向政策的落實執行。

另，因應戰後嬰兒潮的退休高峰，以及內部實施優退政策，朱潤逢指出，台企銀上、下半年會各有約300名的徵才需求，全年共600人左右，且會重啟招募MA（儲備幹部）。

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  • 台企銀董事長朱潤逢昨表示，今年預估放款還會再成長500億元。（記者盧冠誠攝）

    台企銀董事長朱潤逢昨表示，今年預估放款還會再成長500億元。（記者盧冠誠攝）

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