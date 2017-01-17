年前基金換現金 留意最後贖回日

2017-01-17

〔記者廖千瑩／台北報導〕農曆年將至，若有年節資金需求，想要在年前基金換現金的民眾，得留意最後贖回日。基金業者指出，今年農曆春節來得早，剩下兩週就是農曆新年，提醒年前有資金變現需求的投資人，應留意各類型基金贖回至入帳所需時間，下週起贖回最保險，否則錯過最後贖回日得抱基金過年，無法順利在年前變現取得所需使用資金。

摩根投信副總姜愛苓表示，不少民眾在農曆過年期間會有較高的資金周轉需求，由於國際換匯需要額外處理時間，加上各家銀行和基金公司處理時間也不盡相同，因此若基金投資人希望在過年前拿到現金，最好事先詢問相關金融機構，或提早處理，才有機會趕在農曆年前收到基金贖回的款項。

姜愛苓說，贖回投信發行的海外基金通常需要5到6個工作天，作業時間最長；贖回境外基金和台股基金也需要3個工作日；至於最快能拿到贖回款的基金類型則為貨幣型基金，通常只需要1個工作日。