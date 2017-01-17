國民經濟調查 信心再下探

2017-01-17

對經濟展望不樂觀

〔記者李靚慧／台北報導〕國泰金控昨日發布2017年01月「國民經濟信心」調查結果，民眾對經濟前景看法持續保守，對於就業現況與展望的樂觀程度繼續小降，對薪資上漲現況與展望也不樂觀，導致民眾對購買耐久財與大額消費的意願均走低。

上半年股市轉趨樂觀

金融市場展望方面，年初以來全球主要股市仍緩步攀高，台股雖略顯震盪，但仍止穩在9200點之上，使得1月份股市樂觀指數明顯反彈至-23.5、風險偏好也同步提升至-12.5，顯示民眾對於未來半年的股市看法，有轉趨樂觀的現象，願意加碼股市的民眾也略有增加。不過，國泰金控分析，因指數仍為負數，代表民眾對短期股市的看法，仍偏向保守。

根據數據顯示，受訪民眾約有37%認為，股市上半年高點約在9250至9500點之間盤整；僅27.8%民眾預期，股市在上半年高點有機會上探9500點。

至於股市低點，23.4%受訪者認為，股市在上半年低點將在8750至9000點之間；有16.4%民眾則預期，股市在上半年的低點將在9000至9250點之間盤整；值得注意的是，有14.7%的民眾，預期股市在上半年恐會跌破8000點。

此次調查於2017年1月1日至7日以網路進行，國泰金控針對旗下國泰人壽官網會員，及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共13,886份有效填答問卷。