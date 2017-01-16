華南金改內規 林知延恐丟董事

2017-01-16

婚變涉妨害秘密罪 如定讞將解職

〔記者歐祥義、王孟倫、張文川／台北報導〕鼎興詐貸案效應仍在延燒，華南金控上個月修改內規，從嚴規範董事資格，華南銀行第三代、現任華南金控董事及華銀副董事長林知延，因婚變所涉妨害秘密罪一旦定讞，將因此遭逐出金控及銀行的董事會，一手創設華南銀行的林家在華南金的影響力恐逐漸式微。

華南金控高層昨表示，若有董事涉妨害秘密、偽造文書等罪，「倘若司法判決定讞，就必須解除職位」。

林知延的父親、現年七十四歲的林明成二○一五年卸任，由林知延接手林家在華南金的相關職務，林明成現仍是金控副董；據指出，林家系統在華南金股權比重近二成，泛官股則有三成五，董事長多年來均由政府指派。

去年七月爆發鼎興詐貸案，檢調發現華南銀行不察鼎興負責人何宗英與林明成是連襟，涉嫌未遵循利害關係人交易規定授信放款，部分核貸也無十足擔保，導致華南銀行被倒帳四億元，華南銀行代理總經理賴明佑等十餘人因此遭約談調查。華南金聲譽與放款均受重創。

吳當傑去年九月接任華南金控董事長後，察覺此問題嚴重性，在去年十二月廿六日下令修改「公司治理守則」，要求董事資格必須符合金管會公布「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」規定，此規定列舉多項情事不能擔任金控負責人（包括董監、總經理等），「妨害秘密罪」即是其中一項。

修內規衝著林知延？ 吳當傑否認

由於林知延在二○一四年被妻子新光大公主吳欣盈控告妨害秘密，指座車遭林安裝GPS定位監控、還派徵信社跟蹤偷拍；華南金此時修改內規，被認為是衝著林知延來的。但吳當傑否認，表示不便對個案表意見。

林知延與吳欣盈的豪門聯姻只維持兩年即傳婚變，除了離婚，更扯出偷拍等妨害秘密官司，因雙方多次談和解皆無結果，刑事、民事官司至今仍未一審宣判。