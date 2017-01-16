書劍集》美、中經濟戰的籌碼

2017-01-16

◎歐陽書劍

美國新總統川普週五才將正式就任，中國國家主席習近平已飛往瑞士參加「世界經濟論壇」（ＷＥＦ）年會；喊著全球化的中國，依然是資金管制最嚴格的主要國家之一，川普卻在最為信仰市場經濟的地方，帶頭拒買中國貨，世界的矛盾，在口舌之爭中更為突出。只是跨海放話的雙方，若在盤點籌碼後理出輸贏，或許不僅滿足於隔空喊話。

新的一年政經情勢糾葛，英國脫歐，德、法大選及中共十九大等，均將造成經濟波動。而川普更主動將政經議題結合，多次把貿易、人民幣匯率及南海、「一個中國」問題放在一起考量，在出價回價的互動中，試探對手的底線。中美的可能衝突在多面向，因此在取與給之間，雖有達成協議的機會，一觸即發的經濟對立，卻難以保證不會擦槍走火。

外交上各國自有不同戰略考量，但若單純鎖定在經濟上，則最大的籌碼，仍在市場。搶奪市場基本上可以透過直接投資在對手國生產或是出口達成，就出口論，美、中兩國是全球前二大進口國，但兩國間的貿易，卻有一面倒的樣態，中國持續對美國有貿易順差，而且經常占美國貿易赤字一半。現代交易通常是金錢與貨幣的交換，原沒有誰占便宜的問題，但若因一方貨幣低估提高競爭力，卻可能打擊到對手國的部分產業，這也是川普要求人民幣升值的原因。

進出口對經濟的長遠影響，在理論上頗有爭論，對於川普指控中國操縱人民幣匯率影響美國就業的放話，頗有異見者，中國官媒也不甘示弱，甚至提出反擊制裁知名美企的方法。只是部分企業可能大受傷害，但整體而言，貿易上美國對中國依賴相對較少；在直接投資上，受制於中國的情況亦顯著較低。

最近幾年外資對中國的投入量均超過千億美元，根據中國商務部統計，資金主要是來自香港、澳門、新加坡、日、韓及台灣等地，美國投入相對不突出。尤其是由美國次貸危機演變的二○○八年金融海嘯，重擊各國經濟，使全球化趨勢也受波及，不僅國際貿易量的成長速度大降，亦壓抑跨國直接投資的金額，二○○三年後快速成長的趨勢不在，全球外人直接投資（ＦＤＩ）的淨流入淨額，一直無法突破二○○七年約三兆美元的高點。

美國雖是金融危機的起點，在超級寬鬆貨幣政策的支撐，反而很快站穩腳步，流入美國的直接投資在波動中創下新高。根據聯合國貿易暨發展會議（ＵＮＣＴＡＤ）的資料，二○一五年流入美國的外人直接投資約三千八百億美元，累計外人直接投資存量達五兆多美元。

中國的優勢在集權式計畫經濟的決心，集體力量由個人展示，美國的優勢在市場經濟的活力，個人力量是集體力量的發揮，兩國的優勢也是各自的弱點，也深受當時政經狀況影響。金融海嘯只過數年，但經濟曾經一枝獨秀的中國，即使維持六％以上的中高成長率，卻已落入廿五年的低點；而美國則走過次貸危機，經濟成長率低卻穩定，失業率並維持在低點，股價指數屢破歷史高點。此時美、中兩國的經濟能量截然不同，川普召喚製造業回美，中國卻擔心資金外逃。

外交談判時有給有取，商業交易更講究價值相等的交換，但若川普執意要找回他認定的公平，而習近平在「實現中華民族偉大復興」的「中國夢」下，有不能示弱的壓力，則衝突不一定能夠避免。中、美兩國是我國前二大貿易夥伴，彼此間的經濟制裁或幣值波動，都會衝擊到我國，不論如何發展，都應先儲糧備戰。