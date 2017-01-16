都市地價總指數 7年首跌0.35％

2017-01-16

〔記者蕭婷方／台北報導〕內政部昨發布最新一期都市地價指數，全國都市地價總指數為一一八．九一，下跌○．三五％，為二○○九年以來首次下跌。

本期統計時間為去年四月至九月。以個別縣市來看，除台北市、新竹市、新北市及新竹縣四縣市下跌外，其他縣市大多呈持平態勢。其中以台北市下跌一．八％最重，北市府推估，主因部分屋齡老舊地區公設不足、都更進度緩慢，跌幅才會較大。

另以土地買賣筆數觀察，本期全國土地買賣筆數為廿三萬三四六二筆，較去年同期廿六萬三九九四筆減少十一．五七％，整體呈現量縮態勢。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨指出，自二○一四年底後，房價開始修正，指數下跌屬正常調整。

至於北市指數下跌最多，徐佳馨認為，北市房價過去較高，部分投資客認為高點已過，就可能先出脫；加上北市近年來調整房地稅，持有成本上漲，買方意願也會降低。