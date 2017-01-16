所得稅制改革 期中報告今出爐
2017-01-16
〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部委外研究「所得稅制改革方案」，期中報告今將出爐，預計二十日召開審查會議。據悉，綜所稅調降、營所稅調高的大方向不變，並以「總稅收不變」為原則，關鍵在於「兩稅合一」是否取消，也就是股利所得如何課稅，維持股利扣抵或改採分離課稅，將是討論重點。
據了解，目前所得稅改革有兩個可能方向，一是綜所稅最高稅率由四十五％降至四十％、營所稅稅率由十七％調高至二十％，維持「兩稅合一」稅制，但股利所得恢復全額扣抵、維持減半扣抵或改採定額扣抵等，還要進一步討論。
財政部官員表示，若股利所得恢復全額扣抵，雖可大幅拉近內外資稅負差距，但與國際趨勢不符，可能性相對較低；若維持減半扣抵或改採定額扣抵，外界可能難以接受，且稅務行政也較為複雜。
另一個可能方向是，綜所稅同樣降至四十％、營所稅提高至二十％，但取消「兩稅合一」稅制，股利所得改採分離課稅；不過，為避免低所得加稅、高所得減稅，股利所得較低的散戶可適用較低稅率，並降低中低所得者課稅級距。
財政部官員表示，若從「稅制簡化」的角度思考，分離課稅不失為可行選項，且可解決內外資稅負不公問題。不過，目前相關方案仍在委外研究階段，預計二十日召開期中報告審查會議，農曆春節後召開座談會，期末報告預計四月中完成，五、六月提出相關修正草案。
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