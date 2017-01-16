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勞動部同意採彈性工時 週日不送瓦斯 危機解除

2017-01-16

瓦斯公會力爭 四個月才獲同意

〔記者鄭琪芳／台北報導〕政府推動一例一休，瓦斯業面臨人力及存貨調度問題，瓦斯公會原本擬推動「週日不送瓦斯」，但遭公平會以影響民生為由「打槍」；瓦斯公會因此發函勞動部，爭取瓦斯行及分裝廠可採「彈性工時」，歷經四個多月後，勞動部終於同意，解除週日不送瓦斯的危機。

台北市液化氣體燃料商業同業公會理事長林廷忠說明，政府規定一家瓦斯行只能存放八桶瓦斯（一二八公斤），不足部分必須向分裝廠調，所以瓦斯行及分裝廠都要營業，才有瓦斯可送；但瓦斯行屬於「零售業」、分裝廠屬於「批發業」，後者不能適用彈性工時，若分裝廠「一例一休」，瓦斯行將面臨假日無瓦斯可送的問題。

為此，瓦斯公會去年八月十二日發函勞動部，爭取瓦斯行及分裝廠都適用「彈性工時」，但勞動部拖兩個多月未答覆，等到瓦斯公會擬上街抗議的消息傳出，勞動部才與瓦斯公會聯繫，並於去年底召開勞動基準諮詢會議，在與會的勞方與資方代表都贊成的情況下，做成瓦斯行及分裝廠均為適用勞基法第三十條之一的行業，也就是適用「四週彈性工時」（四週內正常工作時數分配於其他工作日之時數，每日不得超過二小時）。

瓦斯行擬定期配送 邁向週休二日

林廷忠表示，勞動部同意瓦斯行及分裝廠可適用彈性工時，讓瓦斯業者鬆了一口氣，雖然加班費會增加，但假日將繼續送瓦斯。他說，目前瓦斯公會正在推動瓦斯表計畫，若能成功，以後不用等客戶叫瓦斯，而是由瓦斯行定期配送，再依表收費，這樣一來，瓦斯行與分裝廠就可以週休二日。

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  • 勞動部去年底終於同意瓦斯行及分裝廠可適用「彈性工時」。（記者鄭琪芳翻攝）

    勞動部去年底終於同意瓦斯行及分裝廠可適用「彈性工時」。（記者鄭琪芳翻攝）

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