政策缺乏彈性 勞資都困擾

2017-01-16

記者鄭琪芳／特稿

蔡政府推動「一例一休」政策，在部分勞團與在野黨步步進逼下，失去理性討論的時間與空間，無法顧及各行各業的差異，導致政策缺乏彈性，最終形成勞工、資方及消費者「三輸」局面。「一例一休」效應才剛開始，從台積電、大立光等大企業，到小吃店、瓦斯行等小商家，都提出不少建議，政府應正視問題，儘速提出相關配套。

台灣勞工面臨低薪資、高工時的問題，「一例一休」原本是美意，希望勞工多休息；但搭配「加班費倍增」、「特休假增加」、「七休一」等多項措施，導致政策嚴重僵化，無法適用各行各業多元化的工作型態，例如製造業生產淡旺季明顯、服務業要因應假日及年節人潮等；「一例一休」上路，不僅企業人力調度受限，勞工調假、排假也有困難，勞資雙方都困擾。

何況，在「加薪」與「休假」之間，許多勞工真正想要的是「加薪」。或許因為企業調薪不易，政府先修法讓勞工多放假，但因加班時數限制及休息日加班費倍增，部分企業因此減少加班，勞工加班機會減少，實際收入也減少；若因此被迫兼職，導致工時拉長，讓勞工多休息的美意也無法達到。

另外，物價上漲的問題也不可小覷，近來油價上漲、原物料價格回升，已加重廠商成本壓力，「一例一休」可說是「雪上加霜」；部分廠商已陸續調漲售價，儘管政府說要查價、要約談，但只要不涉及不當哄抬或聯合行為，政府如何要求業者不能漲價？

「一例一休」甫上路，物價漲、服務減等問題已出現，勞工更因加班限縮而收入減少，就連公家機關也受衝擊。政府應趕快亡羊補牢，聽取業者建議、提出相關配套；至於「公親變事主」這類的話，除落人口實外，完全於事無補，還是少說吧！