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年前穩物價 緊盯趁「休」亂漲

2017-01-16

〔記者李欣芳／台北報導〕農曆過年將屆，物價蠢蠢欲動，特別是勞基法「一例一休」新制上路後，不少行業紛紛調漲售價。行政院將在本週二召開穩定物價小組會議嚴盯漲價問題，會中將全面釐清業者漲價與「一例一休」的實際關聯性，嚴查業者不當哄抬價格，趁新制上路亂漲價。

行政院發言人徐國勇表示，政院盼維持物價的穩定，也希望業者不要亂漲價，政院消保處已在日前與大潤發、愛買、全聯、台糖、惠康五大量販業及超市業者座談，五家業者都表明農曆過年前不會漲價，而目前水、電、瓦斯也都不會漲，至於部分理髮業者，過年前會漲價，這主要是依據民間的習俗，與「一例一休」無關。

據了解，政院目前主要想釐清的是，餐飲業者的漲價與「一例一休」的關聯。雖然業者稱漲價是反映新制的人事成本，但是否有超漲問題，政院要查明。

不過，也有政院官員認為，如何清楚界定業者是超漲、刻意哄抬價格？特別是餐飲業者，因調漲幅度不高，認定上會很棘手。

政院本週二會議由穩定物價小組會議召集人、行政院副院長林錫耀主持，政院盼過年前維持民生物資的供應穩定。

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  • 一例一休上路後，餐飲業人事成本增加。（資料照，記者張忠義攝）

    一例一休上路後，餐飲業人事成本增加。（資料照，記者張忠義攝）

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