一例一休衝擊 部分藥局春節不營業

2017-01-16

美康藥局半數門市 初一、初二休息

〔記者林惠琴／台北報導〕一例一休衝擊春節看病、買藥！中華民國藥師公會全聯會社區藥局委員會主委、美康藥局執行長許有杉表示，往年春節期間，旗下藥局都會照常營業，但受一例一休影響，考量人力有限，今年近三十家門市預計一半會在初一、初二休息。

除了美康，丁丁連鎖藥妝有分店指出，往年初一、初二營業時間為早上十點到夜間十點，今年會提前打烊；博登連鎖藥局也有分店因人力有限，會從除夕下午五點休到初五，但業者強調往年也是如此。另有部分診所因藥師、護理師的人事支出增加，將延長春節休診時間。

過去不少社區藥局，春節期間都照常營業，但今年一例一休上路，衝擊浮現。許有杉指出，全國約一萬多家社區藥局中，高達九成是非屬連鎖體系的一人藥局，估計七成會從除夕休到初三，部分連鎖藥局也可能調整營業時間，因此提醒民眾過年常會用到的腸胃藥、感冒藥或特殊奶粉，宜盡早準備。

許有杉指出，一例一休立意良好，但上路前應與各產業充分溝通；因應新制，他估計至少需增聘兩成人力，更擔心的是有錢也找不到人。他指出，全國約三萬多人取得藥師執照，實際執業僅約兩萬多人，市場呈現供低於求的情況。

人事支出增加 部分診所恐延後開業

許有杉說，若彈性工時無法解套，不只春節，預計從三月起，藥局可能也會縮短營業時間。

中華民國診所協會全聯會理事長曾梓展則表示，往年處理急症的診所，像是小兒科、耳鼻喉科、家醫科，可能初三就恢復看診，但今年一例一休上路，考量藥師、護理師的人事支出增加，部分診所將會延到初五開業。

衛福部醫事司副司長廖崑富強調，春節期間，民眾有醫療需求往往會到醫院掛急診，目前正在調查各醫院過年急診的服務狀況，初步估計沒有問題；藥局主要為自由營業，但會進一步了解情況，確保民眾看完病會有地方拿藥。

針對一例一休已造成有大醫院停開假日門診，衛福部長林奏延昨出席活動時表示，將鼓勵同一地區診所互相協調醫師輪流開診，共同分擔假日看診人事成本，若此模式能成功，可望進一步搭配先前拋出的「開放醫院」構想，讓缺乏儀器設備的診所醫師，帶患者到大醫院進行檢查等。