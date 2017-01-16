價格低廉 中國電動車熱銷

2017-01-16

編譯楊芙宜／特譯

路透報導，中國似出現反對特斯拉（Tesla）、日產（Nissan）等外國電動車廠的情況，受到中國政府補貼的本土車廠雖拚不過外國電動車可跑較遠距離，卻以「價格戰」取勝。例如，中國奇瑞（Chery）eQ雙門電動車去年在上海補助之後，約6萬人民幣（約28萬台幣）就買得到，遠低於特斯拉平價電動車款Model 3約35萬人民幣左右、或雪佛蘭（Chevrolet）Bolt電動車約25萬人民幣的價格。

去年前11個月銷量增60%

受政策性鉅額財政補貼的帶動，中國電動車和插電式混合動力車的銷售量去年前11個月增加60%，來到40.2萬輛。中國撒下數十億美元來補貼及協助本土車廠發展，如比亞迪（BYD）、北京汽車（BAIC Motor）等都達到大規模量產階段。由於售價低廉，受到中國都市消費者、計程車隊和政府機構用車者的青睞，銷售也開始強強滾。

中國「十三五規劃（第13個5年規劃）」明列「新能源汽車」為重點發展項目之一，目標迄2020年銷售量達到500萬輛，而中國給予新能源汽車產業的補貼金額已超過百億人民幣。中國所稱的新能源汽車，採用非傳統石化燃料為動力來源，或使用傳統燃料、加採新型車載動力裝置，主要以純電動車、增程式電動車、插電式混合動力車（PHV）和燃料電池電動車為主。

儘管中國本土廠牌不具有特斯拉各類電動車款令人驚豔、車速快、行車距離長、豪華氣派等特色，但其唯一熱銷的賣點就是「價格便宜」。上海一家化學公司員工謝超（音譯）表示，在中國，「電動車非常便宜，你只要花一點點錢就買得到一輛，如果只是在都市裡或上班時使用，開電動車是OK的…100公里內沒什麼問題」。

謝超從2015年以來買了3輛不同廠牌本土電動車，包括江淮汽車iEV4、北京汽車EV160、吉利汽車帝豪（Emgrand）EV，他和太太各用1輛代步，第3輛出租。

生產成本較美國低

中國電動車經銷商「買電車（EVBuy）」執行長張大偉表示，大部分中國廠牌的電動車性能都差不多，所以「價格」是決定性因素，近幾月來奇瑞eQ銷售最佳，由於價格低且品質還不錯，可見本地電動車「作為交通工具，純粹就是代步之用，並不是用來炫耀、或買一台全家人都可乘坐的大車、或受其他技術因素吸引之類」。

北京和上海一些車主表示，他們買電動車的主要原因在於可輕鬆就拿到車牌。中國空氣沿海都會區空氣汙染嚴重，6大城市嚴控使用汽油為燃料的傳統汽車車牌發放，但對電動車車牌發放相當寬鬆。31歲政府公務員曲力建（音譯）表示，他現在開的是比亞迪Qin（或稱秦）純電動車，因為無法負擔特斯拉或騰勢（Denza）價格動輒30萬至60萬人民幣的豪華電動車。騰勢是德國大車廠戴姆勒集團（Daimler）和中國比亞迪合資公司所推出的中國電動車廠牌。

對全球汽車大廠來說，中國提倡電動車的政策是項挑戰，由於外國汽車製造商只能透過和當地合作夥伴的合資公司、且生產電動車須隸屬於專為中國訂做的新品牌如「騰勢」，才能拿得到中國政府的補助。這些中外合資電動車缺乏外國車廠的品牌知名度，在補貼之後的成本仍較中國本土品牌更高，很難和動輒就殺價競爭的中廠匹敵。

一名跨國汽車零件公司主管表示，在中國電動車市場，往往最低價就能贏得合約，且贏到合約後就被客戶要求再砍價，犧牲的是車子本身的安全性及品質，「中國的安全規範較不嚴格，這也使汽車生產成本可較美國低」。