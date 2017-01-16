麥當勞加速改革 試圖趕上速食業趨勢
編譯王惠慧／特譯
麥當勞上週以20.8億美元，出售中國特許加盟店80%股份，給私募股權投資鉅子凱雷投資集團（Carlyle）、中國中信集團（Citic）等組成的財團；同時，上週五《華爾街日報》便報導，傳出麥當勞正在為其日本的部分業務尋找買主。
日本部分經營傳出售
麥當勞日本在東京証券交易所上市，市值約35億美元，麥當勞本身僅持有日本特許加盟店一半以下的股權。知情人士指出，麥當勞預計出售33%股份，預定本週進行標售。
其實，這已是業界趨勢，《華爾街日報》報導，麥當勞在出餐方面動作很快，但在許多業界趨勢上卻總是慢半拍。隨著消費者飲食傾向改變，轉而到其他主打健康飲食的連鎖餐廳消費，麥當勞陷入衰退困境已有一段時日，但直到最近才出售中國特許加盟店股份，試圖追趕上其他連鎖餐飲業者的步伐，許多業者早在數年前就已開始出售資產。
2015年11月，麥當勞感受到投資人的壓力，不得不大動作進行組織重整，例如出清一些手中房地產，並將年底計畫出售的餐廳數量從原先的3500家，增加到4000家，並確立了長期目標，將特許加盟店的比例由目前的83%，提高到95%。
資產輕量化 業內早盛行
美國的跨國速食連鎖店Subway母公司Doctor’s Associates在全球擁有4.5萬間餐廳，皆為特許經營；3G資本公司（3G Capital）在收購漢堡王（Burger King）之後，也開始大力推銷出售直營店。加拿大甜甜圈連鎖業者Tim Hortons、CKE Restaurants、Dunkin Brands等知名連鎖品牌母公司也大多採取此模式。
特許經營的方式十分吸引人，使得上述速食品牌能坐收權利金，在不需增資的情況下也能在一個地區快速展店，同時，特許經營也能減少公司暴露在員工薪資，以及組織員工工作等相關壓力之中，透過向加盟店收取權利金就能保持穩定收入。
管理層次多 阻礙創新
R.W. Baird餐飲業分析師塔倫提諾（David Tarantino）指出，「麥當勞的經營哲學比較像是追隨者，而非領導者」，他表示，可能因組織中管理和決策的多層化結構，阻礙了他們實現創新的速度。
《華爾街日報》指出，麥當勞為速食界龍頭，反應卻沒有其他業界競爭對手來得快，許多主要連鎖餐廳和零售業者數位化早已行之有年，麥當勞卻在最近才開始測試手機應用程式點餐、支付，在社群媒體的經營上也同樣遠遠落後其他競爭者。
麥當勞在菜單創新方面，也不太成功、跟不上潮流，菜單更新的速度永遠無法趕上消費者隨時在變的胃口，總是在特定食材、醬料流行很久以後才推出新產品上市。
麥當勞執行長伊斯特布洛克（Steve Easterbrook）上任即將滿兩年，一直試圖改變上述情況，推動管理階層放棄傳統思維，並刪減許多人力，計畫在今年底前節省5億美元的行政管理費用。去年伊斯特布洛克曾向投資人表示，「當公司外部變化速度，比內部改革速度更快的時候，我們將會被（競爭者）丟下」。
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