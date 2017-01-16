〈品牌故事〉Vive有復活意涵
2017-01-16
HTC Vive之所以取名Vive，宏達電董事長王雪紅表示，在Vive在法語中是萬歲，英文更有「revive」之意、代表復活，進入Vive，看到的是豐富且五彩繽紛的世界。
由於VR可應用的領域相當廣泛，包括遊戲、娛樂、影視、商業、醫療、教育等領域；因此，宏達電將Vive的logo設計為等邊三角形，三邊分別代表人文（Humanity）、科技（Technology）與夢想（Imagination），意味著「沒有HTC Vive做不到，只有你想不到」。（記者王憶紅）
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 自己人打自己人！空軍小兵槓上士官長
- 《小檔案》慈護宮俗稱媽祖廟
- 遲未收到財報 內政部週三到婦聯會查帳
- 國民黨募款責任額 32中常委僅3人配合
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 President tips textiles in San Francisco
- 上羅智強臉書直播》郝龍斌批柯 拆樓留爛尾
- 許孟哲淚吐情變真相 扛債不敢婚
- 殷仔客串賣酒郎 「18禁」笑果大
- 白宮準幕僚長：美不打算改變一中政策
- 東亞及東南亞電子垃圾 中國5年內翻倍總量第一
- 法時社長控廢血圖利 血基會駁斥
- 健保卡在地製 埔里18日上路
- 台灣大道塞 議員：捷運藍線過東海再改高架
- 背債受助脫貧 席開70桌宴街友回饋
- 5高職生當車手 退休師遭詐1600萬
- 逆子酒後打死父 還辯只甩幾巴掌
- 《中英對照讀新聞》Facebook agrees to distribute targeted Amber Alerts to nearby users 臉書同意對靠近目標的用戶發佈安珀警戒
- 藍又時解放E奶開唱 甜讚老公放閃
- 星期專訪》警署長陳國恩:幫派染黑民主 禁警和稀泥
- 花期晚逾2週 鸞山梅花還沒大開
- 基隆首座國民運動中心 啟用
- 盧廣仲懶理中國打壓 投身環台巡演
- 棄投從打 陳敏賜「潛在競爭中」
- 鞏固邦誼 蔡：我們是真心交朋友
- 豬哥亮寫好遺書 沒謝金燕名字
- 全國首創堤防種電 屏東大響營計劃招商
- 《東京觀察》政府按兵不動 「台灣正名」隔空抓藥
- 亂彈阿翔開唱 好友竟送飼料祝賀
- 冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
- 飯店年菜外帶 － 現在訂，還來得及～
- 年前搶人 逾千職缺招手
- F-16性能提升 首批4架今進廠
- 上班一族徵文─360行工作照
- 迪化年貨大街 看的多買的少
- 取經羅德 推廢輪胎跑 投手唉唉叫
- 金來沅219辦見面會 2月10組日韓藝人攻台
- 自由廣場》〈澄社評論〉總統的絕佳講壇
- 中國恐怖整形「速成班」 號稱3天學會割雙眼皮
- 50部哈雷替小英開道 姚文智：輸人不輸陣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈品牌故事〉Vive有復活意涵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分