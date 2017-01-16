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〈品牌故事〉Vive有復活意涵

2017-01-16

HTC Vive之所以取名Vive，宏達電董事長王雪紅表示，在Vive在法語中是萬歲，英文更有「revive」之意、代表復活，進入Vive，看到的是豐富且五彩繽紛的世界。

由於VR可應用的領域相當廣泛，包括遊戲、娛樂、影視、商業、醫療、教育等領域；因此，宏達電將Vive的logo設計為等邊三角形，三邊分別代表人文（Humanity）、科技（Technology）與夢想（Imagination），意味著「沒有HTC Vive做不到，只有你想不到」。（記者王憶紅）

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  • 宏達電近年推出的智慧型手機未獲市場熱烈反應，董事長王雪紅坦言，確實行銷不力。（記者王憶紅攝）

    宏達電近年推出的智慧型手機未獲市場熱烈反應，董事長王雪紅坦言，確實行銷不力。（記者王憶紅攝）

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