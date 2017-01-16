〈品牌故事〉HTC Vive推出 強攻虛擬實境

2017-01-16

〔記者王憶紅／專題報導〕宏達電HTC Vive在2015 MWC（全球行動通訊大會）首次曝光，當時HTC Vive只是宏達電虛擬實境產品，而隨著宏達電進軍VR領域的決心持續展現，HTC Vive不單是宏達電的頭戴式虛擬實境產品，更扮演宏達電在虛擬實境領域的產品品牌角色。

宏達電在5年前就注意到虛擬實境，但苦無介入的理由，直到3年前，遊戲大廠Valve看好宏達電的研發能力，希望宏達電幫忙開發高階虛擬實境眼鏡，以達到玩遊戲時的3D效果，雙方於是展開合作，讓遊戲產業成為宏達電轉向VR的一個切入點。

事實上，VR技術已有30-40年，直到近期的2012年，虛擬實境商Oculus VR靠著群眾募資平台集資，以開發虛擬實境頭戴式顯示器Oculus Rift，VR因而再度吸引市場鎂光燈關注；接著，索尼Sony在2014年遊戲開發者大會（GDC）上展示Sony PS VR原型機，加上宏達電在2015年MWC秀出HTC Vive，讓VR產業迅速增溫。且由於科技的進步，新登場的產品，大大改善過去虛擬實境顯示器的模糊、造成暈眩想吐等使用問題，也將應用從遊戲跨界到娛樂、影視、商業、醫療、教育等領域。

虛擬實境目前仍處在發展初期階段，宏達電董事長王雪紅前年就已預告「2016年是VR元年」。而宏達電HTC進軍VR領域的決心，王雪紅在去年員工大會時已指出，5至10年後，希望Vive成為全世界最好的品牌，讓人們知道Vive是HTC的虛擬實境系統（Vive is a VR headset made by HTC）。

宏達電視HTC Vive為重返榮耀的重要利器，因此，除了目前需要搭配電腦的HTC Vive外，也已朝向行動虛擬實境（Mobile VR）及擴增實境（Augmented Reality，AR）發展，並於各地舉行HTC Vive開發者峰會，號召各地好手加入HTC Vive。

值得注意的是，在硬體無價趨勢下，市場人士一致認為，未來主戰場還是在內容，因此，宏達電去年初更推出全球首屆「HTC Vive VR內容大賽」，支援風靡全球的殺手級內容。HTC Vive設備推出至今，已超過1000個，至今年底會有上萬個。

最近最顯而易見的案例，就是原已揮別昔日風光的任天堂，在去年7月7日發布手遊「Pokemon Go」，在一週時間內，將任天堂股價狂拉至5年新高，市值更一度暴增140億美元。

HTC Vive將是接替宏達電HTC智慧型手機的產品品牌，而目前，HTC Vive的產品品牌之路正在進行中。未來不管宏達電HTC Vive走得如何，宏達電對台灣科技產業的貢獻，有一定的地位。正如台灣之星總經理賴弦五所說的，宏達電是他最佩服的台灣公司。

他說，宏達電之前帶領台灣廠商進入智慧型手機市場，而今又是宏達電，要帶領台灣產業進入虛擬實境領域；在虛擬實境產業，宏達電不僅帶領硬體廠商，更加入了軟體、遊戲廠商，擴大不少廠商站上世界舞台的機會。

賴弦五更直指，宏達電是走別人沒走過的路，但因為是沒人走過的路，所以一定會犯錯，也因為是走別人沒走過的路，所以才是pioneer（先鋒者）、leader（領導者）。