〈品牌故事〉台廠首家全球百大品牌 宏達電轉型瓶頸亟待突破

2017-01-16

記者王憶紅／專題報導

在台灣，宏達電（2498）HTC可說是家喻戶曉的品牌，尤其是宏達電在2011年，也就是成立HTC品牌後的短短5年後，就以36.05億美元、約台幣1107億元的品牌價值，入列品牌顧問公司Interbrand全球百大品牌的第98名，而這是首次有台灣品牌進入全球百大品牌。宏達電打造出的這個天花板，實在讓其他台灣品牌難以超越。

代工起家 前2年虧10億

以HTC品牌奠定企業價值的宏達電，事實上是從代工起家。宏達電（High Tech Computer Corporation）是在1997年由董事長王雪紅出資、創辦人卓火土領軍，結合前執行長周永明等人成立。

宏達電成立初期，以開發掌上型電腦為主，當時因市場未成熟，宏達電成立不到兩年，就已虧損10億元以上，在對王雪紅感到不好意思之下，卓火土一度要將房地產押給王雪紅，希望王雪紅繼續金援宏達電；而慣於押寶的王雪紅，不僅不收卓火土的房地契，反而更挹注大筆資金給宏達電。

宏達電也不負王雪紅期望，隔年的2000年，宏達電就做出微軟作業系統的全球首款掌上型電腦iPAQ 36XX，當年6月就在正式量產出貨的情況下，全年轉虧為盈，每股獲利即達1.21元。2001年更在新產品陸續開出之下，每股獲利暴增至7.62元。

2001至2005年間，以技術見長的宏達電，在代工領域受到Palm、惠普等PDA品牌業者的青睞，紛紛下單給宏達電；而宏達電也與各國電信運營商發展出客製化手機的創新營運模式，在微軟、電信商兩大貴人支持下，宏達電坐穩全球最大微軟作業系統PDA手機、智慧型手機供應商的寶座。

不過，代工事業做得再風光，也是為人作嫁，宏達電2006年宣布從代工轉型到品牌商，推出HTC品牌，並在隔年買下多普達（Dopod），跨入自有品牌領域。

轉型到自有品牌的宏達電，在2007年6月4日發表全球首款觸控式智慧型手機HTC-Touch，直接挑戰同年6月27日發表的蘋果iPhone，讓宏達電在全球聲名大噪。

雖然宏達電領先發表HTC-Touch，奠定宏達電技術領先iPhone的事實，但就全球品牌能見度及行銷手法來看，智慧型手機的崛起，仍是拜蘋果iPhone帶動。而就功能型手機節節敗退、智慧型手機日益興起的時代，宏達電展開了品牌黃金5年。

市占率一度超越蘋果

宏達電HTC品牌至2011年時，可謂達到巔峰。當年HTC的全球智慧型手機市場占有率達到9.1％，排名全球第5；在北美市場，HTC的市場占有率更曾一度超過蘋果，市值更強壓百年手機帝國的諾基亞Nokia。根據品牌顧問公司Interbrand的調查，當年宏達電品牌價值達36.05億美元、約台幣1107億元，正式躋身全球百大品牌的第98名。

不過，2011年也成為宏達電HTC品牌的分水嶺。回溯至2010年，當年3月，蘋果首次向美國國際貿易委員會（ITC）提出宏達電專利侵權訴訟；同年，在智慧型手機領域急起直追的三星Samsung推出Galaxy S系列，宏達電腹背受敵，加上整個智慧型手機市場發展成熟，已從宏達電擅長的專業玩家產品轉為消費型商品，以及中國智慧型手機品牌靠著龐大內需市場起來後，宏達電HTC於是慢慢淡出全球手機市場。

腹背受敵 淡出手機市場

所幸，技術能量深遠的宏達電，3年前在科技領域看到了虛擬實境（virtual reality，VR）的前景，積極重押VR領域，並在2015年發表首款頭戴式裝置HTC Vive，在VR可望成為科技業下一個明星產業的情況下，宏達電HTC品牌故事仍在進行中。