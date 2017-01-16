〈熱門族群〉網通股去年營運來電 今年照樣橫著走
2017-01-16
〔記者王憶紅／台北報導〕多家網通公司去年表現亮麗，包括中磊（5388）、智邦（2345）、智易（3596）、仲琦（2419）等全年營收都創下歷史新高，法人認為，去年營收創新高的公司，獲利也將有不錯的表現，而在產品轉型有成、新客戶帶來新訂單下，今年營運可望持續穩定成長。
中磊去年營收367億元，年增4.84%；智邦去年營收293.68億元，年增18.71%；智易全年營收239.34億元，年增19.9%；仲琦去年營收88.05億元，年成長9%，4家公司營收亮麗，同創歷史新高，其中又以智邦、智易表現最強。
去年營收創新高的個股，獲利也可望有不錯的表現。就智易方面，法人指出，智易去年第4季合併營收54.77億元，優於市場預估的52-54億元，季減6.4%，但因業外可望有匯兌收益貢獻，每股稅後盈餘可望近7元，接近2008年時的歷史高峰7.03元。
法人指出，智易今年可望獲得北美、亞洲等新客戶注入新訂單，加上原本南美、歐洲客戶仍持續拉貨，預估智易今年營運將可持續穩定走升。
仲琦去年第4季營收27.2億元創新高，季增37%，在達經濟規模下，第4季毛利率不會太差，且遷廠費用提列在第3季，第4季費用率降低，以及業外匯兌收益，第4季每股稅後盈餘介於0.8-1元間，而全年稅後淨利4.7億元，創新高，在CB（可轉債）全數轉換後，每股稅後盈餘約1.9元。
法人表示，1-2月工作天數少，預估要到3月才會轉強，仲琦第1季營收將持平，全年營收年增10-15%，毛利率可以提升到27%，換算後稅後淨利約5.4億元創新高，年成長14%，每股稅後盈餘2.4元，CB全數轉換後，每股稅後盈餘約2.1元。
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