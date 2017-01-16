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〈熱門族群〉UA長期有動能 紡織股分一杯羹

2017-01-16

〔記者陳柔蓁／台北報導〕北美運動品牌Under Armour（UA）近來大舉以在新興市場與虛擬電商增設通路、贊助運動賽事等方式，衝刺獲利動能，因此投資公司Brean Capital看好UA未來3-5年都有營收年增2成的高水準表現。法人認為，台灣UA概念股得力（1464）、銘旺實（4432）、儒鴻（1476）、東隆興（4401）未來營收也將間接獲得挹注。

UA去年在中國開設百餘家實體店面，且甫獲得2020年起、10年期贊助美國職棒大聯盟30個球隊的隊服權，其logo可以放在各隊服醒目的位置上，UA的電商通路上季並繳出銷量年增30%的好成績，更難得的是，即使在網路上販售，UA價格也不打折。因此UA在為提升市佔率而爭取在運動賽事曝光、貼近市場而支出電商、贊助隊服的成本之餘，長期獲利動能亦能維繫。

U觀察UA產品占各公司營收部分，分別是得力25%、銘旺實20%、儒鴻8%、東隆興3％。各公司去年營運表現分別為：得力75.56億元，年增5.7%。銘旺實22.52億元，年減4.89%。儒鴻255.2億元，年減3.9%。東隆興44.99億元，年減3.21%。

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