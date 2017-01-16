〈熱門族群〉董監改選提前開打 大同不畏寒冬

2017-01-16

〔記者李靚慧／台北報導〕近期部分家電個股漲勢凌厲，聲寶（1604）、大同（2371）、東元（1504）等個股因各有題材，均有表現空間。法人認為，近年來家電業者求新求變，部分個股或有去年業績表現的支撐，或有董監改選題材，是家電股近期股價強勢的主因。

上週家電股以大同的漲勢最為強勁，統計外資已連續5個交易日大買大同，共計12萬6479張，激勵大同上週5個交易日股價短線大漲逾25%，創下5年多來的新高價。

法人指出，大同本業業績表現並沒有明顯成長，去年全年營收777.8億元，仍處於衰退狀態，年減17.9%，但因今年將進行董監改選，因董監持股不高，加上部分券商近期大量買進，讓投資人對後市有想像空間。

另一個家電大廠東元，上週舉行2017年新品發表會，因家電、馬達重電、電控及機電工程等重點事業的營運全面好轉，2016年合併營收突破500億元，不但創下歷史第3高、更優於預期，東元集團董事長邱純枝對於2017年的營運，也抱持審慎樂觀態度，將強化家電及機電事業，積極搶進印度及東南亞市場布局。

東元2016年12月合併營收46.07億元，年增2.7%。累計2016年全年合併營收達500.07億元，年增2.92%。

至於上週五舉行集團旺年會的聲寶，去年業績、獲利均大幅成長，今年不但將於台南安南區投資新廠，也將展開「3年改造計畫」，訂定策略擴大內銷市場佔有率，進行集團資源整合，未來希望繼續開發新產品、提高產品附加價值。

聲寶2016年全年合併營收突破百億元，達100.79億元，年增3.21%，不但是歷史新高，且2016年前3季每股稅後盈餘1.53元，已優於前年（2015）全年的1元。

聲寶股價去年10月最高曾漲至20.45元，近期則在18元上下震盪，因預期今年業績仍有2位數的成長，後市表現值得期待。