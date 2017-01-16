〈熱門族群〉電業法緩不濟急 太陽能下半年烏雲罩頂
〔記者張慧雯／台北報導〕電業法三讀通過後，隔日太陽能紅通通，包括茂迪（6244）、昱晶（3514）、綠能（3519）、碩禾（3691）、國碩（2406）、中美晶（5483）等一鼓作氣上漲，不過，上週五（13日）回檔修正，業績好的中美晶、茂迪仍收紅，分別以34.15元、28.6元作收，其他則小跌作收。
市場人士分析，太陽能受惠電業法立院三讀通過，台灣正式進入「綠能先行、多元供給」電業時代，估計最快下半年綠電業者就可申請直供賣電給客戶。而政策重視太陽能發展，當然為產業帶來利多、有了下游出海口，不過，實際受惠可能「沒那麼快、沒那麼明顯」，短線上漲主要是受消息面激勵。
昇陽科（3561）表示，雖然中國有可能出現搶裝潮，但估計產品價格也不至於像去年一樣飆漲，預估是「有需求、但價格不會太好」的溫溫狀況，持保守謹慎態度面對；中美晶則說，2017年有4大策略，包括「積極建置電廠」、「加速推出高效多晶黑珪片」、「PERC高效單晶電池」、「增加德國廠對美國的出貨量」，其中電廠方面，對台灣及其他國家的電廠投資計畫案將積極持續展開，電廠增設與投資佈局一定比去年成長，且所有電廠的開發設置將採用中美晶的高效晶片、電池與模組產品，營運展望樂觀。
昱晶則說需求回溫，稼動率近滿載，且拿下中鋼屋頂太陽能模組大單，建置規模達30MW；至於市場傳出掉單的碩禾（3691）則指出，雖然國內客戶採購方面可能有變動，但目前中國市場需求增溫，今年1月接單情況比去年12月好，預期今年首季仍可維持不錯水準。
不過，研調機構仍認為，今年全球太陽能需求幾近零成長，且供過於求的嚴重狀況恐在下半年出現，估計模組價格全年跌幅會超過10%，各項產品的價格都可能在第3季寫下新低紀錄，呼籲各廠應提早準備因應方案，避免損失擴大。
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