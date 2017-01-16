〈熱門族群〉LED淡季到 今年拚利基市場

2017-01-16

〔記者羅倩宜／台北報導〕LED 上市大廠包括億光（2393）、晶電（2448）12月營收大致符合預期；第1季進入淡季，今年台廠重點在佈局車用、小間距、感測及虹膜辨識等利基市場，以因應中資坐大的變局。另基板廠同欣電（6271）今年首度將陶瓷基板應用於高階電視，獲利可再上層樓。

LED獲利王、封裝廠億光12月營收較去年同期小減1.7%，董事長葉寅夫表示，去年億光致力降低紅海市場比重；非照明、非背光產品比重，占營收已過半，優於2015年的4成。億光過去1年全力搶攻小間距看板、車用及物聯網市場，目前正與亞洲品牌車廠洽談合作；另銅鑼新廠也積極導入車用市場的重要門票─TS16949認證，未來車用產品占營收比重可由目前4-6%增至10%以上。

億光指出，車用除車內外燈，也包含自動駕駛、紅外線辨識系統等，都是億光擅長的領域，且利潤優於背光及照明，進入門檻也更高。展望今年，葉寅夫認為，上游晶片廠喊漲，代表市場動能將緩步復甦，有利下游封裝廠營運。

上游磊晶廠晶電，12月營收年減4%，也在預期之中。去年晶電打掉過剩產能，並選擇性接單，成功在第3季本業轉盈，第4季有望維持小賺。晶電表示，今年重點仍為優化產品組合，提高毛利率。其中藍光LED將主攻高亮度及高飽和色彩之覆晶及晶圓級封裝產品；紅光及四元LED則鎖定高解析室內看板以及感測器、虹膜辨識等應用。

基板廠同欣電12月營收年減5.2%；今年打入韓國三星電視高階機種，是TV背光光條首度採用陶瓷基板（過去採銅箔或鋁基板），成為全新業績動能。另同欣電近期發展的全新出海口還包括：車用LED、手機定位用低功率雷射以及自駕車光通訊，由於上述應用均具有未來性，有助同欣電今年轉型升級，法人預估同欣電今年獲利將可顯著成長。