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〈熱門族群〉晶圓代工先蹲後跳 上半年等買點

2017-01-16

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭股台積電（2330）釋出短空長多的訊息，預估今年上半年將連續2季營收下滑，第3季在10奈米製程產出增多將帶動營運強勁成長；法人預期台積電長期仍看好，經過去年逐季成長，短線盤整則不失為買點。

台積電去年第4季稅後純益約1002億元，創單季獲利新高，每股稅後盈餘3.86元，累計去年合併營收共達9479.38億元，年增12.4%，毛利率50.1%，年增1.4個百分點，稅後純益3342.47億元，年增9%，每股稅後盈餘12.89元，去年營收、稅後純益與每股盈餘都創新高。

台積電展望今年營運，預估以美元計價，年營收將成長5-10%，毛利率可望維持50%高檔，資本支出也規劃在百億元的規模；但受手機需求減緩與主要客戶調整庫存影響，台積電預估第1季營收將季減8.9-10%區間，超過法人預期5%左右，第2季營收也會持續下滑。

受到上半年營運不如市場預期的影響，衝擊台積電上週五股價以181.5元作收，下跌3元，外資賣超1.2萬多張。

法人指出，台積電去年逐季成長，受惠28、20與16奈米等先進製程占營收比重提升至57%，繳出營運創新高的佳績；今年上半年營運雖然下滑，但下半年的10奈米與明年的7奈米製程將推動營運上升，尤其看好7奈米具領先競爭的優勢。

台積電重申，該公司到2020年的營收與營業利益的年複合成長率將介於5-10%之間，股東權益報酬率（ROE）也會超過20%。

研調機構IC Insights最新調查報告指出，去年全球晶圓代工產值達500.05億美元，年增11%，並預期2021年晶圓代工產值可望達721億美元規模；2016-2021年晶圓代工業年複合成長率將達7.6%。去年全球前10大晶圓代工廠以台積電市占率達59%遙遙領先，穩居龍頭地位。聯電（2303）以市占率9%居第3名；世界先進（5347）市占率2%位居第7名。

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