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〈國際現場〉次級房貸案 穆迪8.64億美元和解

2017-01-16

穆迪（Moody’s）日前與美國司法部和21州達成和解，將支付8.64億美元，解決2008年金融危機期間，該信評機構給問題次級房貸證券過高信評，導致投資人慘賠的集體訴訟。這筆罰款僅占金融危機前4年穆迪所賺25億美元的約3分之1。

而在與美國司法部鏖戰2年後，另一信評機構標準普爾去年與該部達成類似的和解，支付15億美元罰金。

美國司法部表示，儘管穆迪在為一些證券進行評級時沒有遵守自定的標準，但在調查過程中並未發現該機構違反法律，或須負任何責任。

在金融危機過後，美國政府與多家大型銀行就銷售問題次級房貸證券達成和解，這些銀行共計支付1620億美元罰款，但金融機構的主管卻無人因此受罰，使歐巴馬政府遭到各方批評。（編譯盧永山）

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  • 次級房貸案，穆迪8.64億美元和解批評。（美聯社）

    次級房貸案，穆迪8.64億美元和解批評。（美聯社）

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