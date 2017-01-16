〈台股青紅燈〉蘋果的情婦
2017-01-16
當蘋果的代工廠是令人憂喜參半的事，喜的當然是接了蘋果單之後，營收會像雪球般滾進來；憂的是，蘋果往往會要求代工廠先依它們需求花大筆資金建廠，代工廠花下去，蘋果再來決定是不是要下單，最慘的狀況，就是新一代iPhone如果改變某些零組件製程，代工廠過去的巨額資本支出就化為泡影，賭注如此之大，但各國廠商還是樂此不疲，勇於加入蘋果族。
國內外遭蘋果始亂終棄的代工廠不勝枚舉，近者如觸控廠勝華與TPK-KY， 勝華曾是蘋果的觸控代工廠，最高峰時蘋果一年訂單高達650億，但是後來蘋果突然決定製程改成內嵌式觸控，勝華與TPK-KY的玻璃觸控感測器產能頓時成為英雄無用武之地， 勝華因訂單流失，2014宣布公司重整下市，TPK-KY股價也從高峰的近千元，跌到目前僅剩56元。
最瞎的案例， 是2013年時， 蘋果計畫iPhone 6 要採用藍寶石基板，在蘋果應允下，美商基特（GT）總共耗費了9億美元在亞利桑那州建造了一間藍寶石生產工廠，但蘋果新機未如計畫使用藍寶石基板，基特在隔年因此宣告破產保護。
如果對照過去案例，再來看當下各家面板廠競相投資OLED廠的狂熱，實在教人替它們捏一把冷汗。
至於傳說中iPhone 8要改玻璃基板，這消息讓機殼大廠可成坐立難安，如果傳聞成真，可成數萬台為蘋果而設的CNC機台，恐怕都要閒置，這是一個難以想像的災難。
蘋果代工廠是有錢賺，但處境十分不堪，就像蘋果呼之即來、揮之即去的情婦，一點保障都沒有。（紅布朗）
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