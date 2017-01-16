高盛多位成員入閣 華爾街又成大贏家
〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，自川普當選美國總統以來，金融股成為最大贏家，摩根大通和美國銀行第4季業績大幅成長，高盛離任和現任多位成員入閣，引起外界關切，華爾街又將影響美國政治。
儘管川普在選前曾抨擊華爾街，並直接點名對手希拉蕊與高盛的關係，但川普誓言將放鬆金融業和其他產業的管制，已激勵全球股市上漲，讓華爾街銀行業交易部門的營收暴增。
營收居全球最大的摩根大通交易部門，去年第4季淨利暴增96%至34.3億美元。此外，由於削減成本有功，美國銀行全球市場事業去年第4季淨利年增逾2倍，由2015年的1.71億美元增至6.58億美元。
曾在高盛任職的史卡拉姆奇（Anthony Scaramucci）將出售所創辦的避險基金SkyBridge Capital，入閣擔任川普的經濟顧問。候任白宮經濟委員會主席柯恩（Gary Cohn），目前擔任高盛總裁；候任美國財長努勤（Steven Mnuchin）、白宮首席策略師班農（Steve Bannon）也都曾在高盛任職。高盛合夥人包威爾（Dina Powell）將擔任白宮經濟顧問，即將擔任美國證管會（SEC）主席的克萊頓（Jay Clayton），曾擔任高盛委任律師。
支持嚴格金融管制的非營利組織Better Markets執行長凱勒赫（Dennis Kelleher）表示：「高盛和華爾街接管政府引發很大的疑慮，他們並非惡人，問題是他們的整個人生，包括他們的思維、資產和衡量成功的方式，都是投資於這樣的心態，即對華爾街好的就對全美國好。」
自美國總統大選揭曉後，金融股的漲勢凌厲。自去年11月8日以來，63家金融股的市值增加4590億美元，史坦普500銀行股指數上漲24%。
但部分分析師警告，銀行業交易部門營收暴增，可能是來自於近來金融市場劇烈波動的一次性助益，銀行業的消金部門營收仍未見起色。
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標題：高盛多位成員入閣 華爾街又成大贏家
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