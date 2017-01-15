5大銀行新房貸 恐創11年新低

2017-01-15

〔記者盧冠誠／台北報導〕去年房市交易冷清，六都買賣移轉棟數僅十八萬棟，創下廿六年來新低，比ＳＡＲＳ期間還慘；反映在房貸上，五大銀行新承作房貸金額可能改寫十一年來新低。

移轉棟數比ＳＡＲＳ期間還慘

台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行等五大銀行，承作房貸比重約占全體銀行四成，被視為房市風向球。五大銀行新承作房貸於二○○九年至二○一四年，每年都有五千億元以上規模，二○一一年更逼近六千億元，創下歷史新高；但隨著房市反轉向下，二○一五年已不到四五○○億元。

二○一五年十二月，由於「房地合一」稅制即將上路，加上公告地價和公告現值調升，帶動想要避稅的買賣需求，當月五大銀行新承作房貸飆破八百億元大關，改寫歷年新高；儘管如此，二○一五年五大銀行新承作房貸仍僅四四六四億元。

二○一六年房市持續低迷，五大銀行去年前十一月新承作房貸只有三九一○億元，預估去年全年新承作房貸金額可能創下二○○六年以來新低。

據了解，五大銀行中，各銀行每月房貸本息攤還至少六十億元，換言之，若銀行單月新承作房貸未超過六十億元，房貸餘額就會衰退，五大銀行合計至少要三百億元，一年不得低於三六○○億元。

一位公股行庫主管表示，去年五大銀行新承作房貸，僅可視為「低空飛過」，房貸餘額雖不致衰退，但也只是微幅成長，預料短期內房貸業務難有明顯成長動能。