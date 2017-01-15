攜手對抗中國 日澳力保TPP
2017-01-15
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕澳洲總理滕博爾和日本首相安倍晉三昨會商，承諾將加倍努力保住兼具經濟和戰略優先性的ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），強化日、澳兩國在區域安全防禦上的合作關係，以因應美國廿日將上任的川普政府反對，以及中國在南海爭議海域的野心作為。
日澳合作 促TPP早日生效
滕博爾和安倍在日、澳兩國領袖峰會後發表聯合聲明，強調讓ＴＰＰ生效仍是不可或缺的當務之急，因為該協定對十二個成員國來說具有「重大經濟及戰略利益」；澳洲和日本在南海有船隻航行自由、飛機穿越該空域、貿易不受阻礙等共同利益，力促相關各方竭力自制、避免升高衝突的行動，包括在南海駐軍在內。
兩人隨後召開記者會，強調日、澳雙邊合作以及和美國三方合作的重要性。安倍指出，他們一致認為，應向全世界再次展現自由貿易的重要性，「我們證實將協調合作，以使ＴＰＰ早日生效」。澳洲是安倍出訪亞太四國行程的第二站，安倍此行旨在促進日本和區域國家的貿易與安全合作關係，在澳洲之後，安倍還將走訪印尼與越南。
日、澳面臨美國川普新政府的壓力升高，擬加強經濟和防禦合作，在區域攜手對抗中國。滕博爾說，兩國都認為對方「值得信賴和可以信任」、為非常特別的「戰略夥伴關係」，彼此認同對法治、自由貿易、開放區域市場的承諾，這也是亞太地區數十億人民經濟繁榮的基礎；今年為澳、日安全合作共同宣言十週年，雙方將繼續推動經濟、投資和貿易關係，以及在國防和安全合作。
澳總理將向美新政府推薦TPP
滕博爾還力促對抗貿易保護主義的聲浪，他先前接受日本放送協會（ＮＨＫ）訪問表示，澳洲將向美國新政府「推薦」ＴＰＰ。川普多次表明反對這項協定，指ＴＰＰ對美國人民、尤其就業機會不利，川普政權交接團隊把否決ＴＰＰ列為優先施政之一，使該協定能否生效的前景堪憂。
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