高田被罰10億美元 飛雅特、雷諾遭調查

2017-01-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕汽車業處於多事之秋。安全氣囊製造商日本高田公司（Takata）坦承隱匿氣囊缺陷可能出現爆炸的致命風險長達約十五年，以總額十億美元罰款及認罪方式，和美國監管機構和解。此外，飛雅特克萊斯勒、雷諾汽車也因涉及柴油車排廢問題，分別遭到美國、法國檢方調查，導致兩公司近日股價重挫。

美國司法部十三日宣布，高田就隱匿安全氣囊充氣器的缺失，同意認罪，並向美國監管機構、消費者和汽車製造商支付總計十億美元賠償，包括二五○○萬美元罰金、一．二五億美元受害者賠償基金，及八．五億美元補償汽車業大規模召修的成本。

高田為全球最大汽車安全設備供應商之一，許多大廠牌汽車都配備其生產的安全氣囊，其氣囊缺陷破裂事故，迄今在全球已造成十六人死亡、一百多人受傷。美國司法部還要求，高田必須實施重大改革，未來三年受獨立監察人的監督。

高田會長兼執行長高田重九表示，達成這項協議是解決問題的重大一步，該公司對所發生一切「深深致歉」，且完全致力於相關解決方法。高田前三名主管從二○○○年就知道氣囊不符合車廠製造規格、未通過測試，被美國檢方以電信詐欺和共謀起訴。

另，飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）十二日被美國環保署指控安裝軟體，以掩蓋在美銷售約十．四萬輛柴油車的廢氣排放超標，違反美國空氣潔淨法，成為繼德國福斯汽車（Volkswagen）柴油車排廢醜聞後，首家被指控的汽車業者。飛雅特克萊斯勒雖否認美國官方指控，但投資人擔憂該公司可能因此面臨最高四十六億美元罰金，造成股價連兩日重挫。

法國檢方十三日則表示，已在調查雷諾汽車（Renault）是否涉及柴油車排放測試造假。雷諾則表示，並未使用軟體在廢氣排放測試上作弊，且尚未收到相關調查的正式通知，雷諾股價當日收跌近三％。