中國去年出口減7.7％ 8年來最差

2017-01-14

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國去年十二月出口年減六．一％，去年全年出口衰退七．七％，創下二○○九年來最差表現，反映出全球需求疲弱，由於川普就任美國總統後，美中貿易摩擦擴大前景浮現，中國出口不確定性升高。

出口連2年下滑 川普上任恐更糟

中國海關總署週五公布數據，去年十二月出口年減六．一％、進口年增三．一％，貿易順差四○八億美元。中國民生銀行首席研究員溫彬指出，「外需仍然低迷，今年出口前景依舊不樂觀」，由於全球需求呈現放緩趨勢，且美國對外貿易保護主義氣氛濃厚，增添許多不確定性。

中國去年全年出口則衰退七．七％、進口減少五．五％，出口已連兩年衰退。中國海關總署新聞發言人黃頌平說，二○一六年國際市場需求疲弱，中國對外貿易發展不穩定、不確定的因素明顯增多，下行壓力加大。

黃頌平指出，全球政局將發生劇烈變化，英國「脫歐」、歐洲主要國家大選、美國新總統上任，以及韓國總統選舉等，都可能為現有政策帶來變數；他說，「川普上任後，將密切關注美國的對外貿易政策」，但由於中國全球化進程遇阻，貿易保護主義對出口制約擴大，預料今年全球貿易仍將難以回暖，不確定因素將增大。

美銀美林日前發布報告指，川普將中國列為匯率操縱國的可能性增高，因川普需要向選民交代，且去年十一月止，美中貿易赤字高達三一九○億美元，川普可能想趁此機會讓中國重回談判桌，解決貿易赤字過高問題。

距離川普就任僅剩一週，外界關注川普是否會兌現選舉承諾，包括上任首日將中國列為匯率操縱國、對中國課徵四十五％的關稅等。路透報導，即使川普沒有立即兌現選舉承諾，美中政治、貿易關係趨於惡化的烏雲也將籠罩市場，全球出口商、投資人信心將大受影響。