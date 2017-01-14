中國再干預 傳禁人民幣跨境支付
2017-01-14
〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國為防範資金外逃，持續加大管制力道；彭博報導，中國人民銀行要求銀行業停止處理人民幣跨境支付，直到資金流入、流出平衡為止，違者將停辦相關跨境支出業務。
報導指出，人行已對部分中國銀行窗口進行指導，要求銀行量入為出，每月跨境人民幣收付比例要控制在一比一以內，違者將暫停辦理境內個人、企業跨境人民幣的支出業務，上述方針將同時適用於涉及公司與個人的交易。
香港瑞穗銀行分析師Ken Cheung指出，「此舉不僅是提高資本匯出的行政成本和時間，而是直接限制跨境匯入、匯出」；由於政府能直接監測銀行流入、流出數據，將比管制個人、企業跨境資金流動更為有效。
中國外匯局駁斥：擾亂市場
不過，中國外匯局在官方微博發文否認彭博報導，指責個別媒體發布「外匯管制」消息純屬不實，擾亂外匯市場正常運行秩序。但路透日前也曾報導，外匯局已對銀行下「封口令」，要求銀行業者對抑制資金外流相關指令三緘其口，確保研究分析不得看淡人民幣，並建議客戶買入人民幣、賣出美元等。
中國正加緊防範資本外流的力道，先前人行大幅下調金融機構須向中國人民銀行報告的現金交易金額門檻；中國外匯局也隨後發文指出，將加強個人購匯管制，並加大懲處力度。
去年人民幣兌美元貶值六．五％，為廿年來最大貶幅，人民幣面臨外逃壓力，去年前十一個月，中國以人民幣支付方式流出三○九○億美元，創下二○一○年來最高資本流出紀錄。
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