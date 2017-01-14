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「TPP未死」 澳洲盼美慎慮

2017-01-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕儘管即將就任的美國新總統川普反對ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），澳洲政府週五表示「ＴＰＰ未死」，應給美國時間思考；若美國否決ＴＰＰ，澳洲將尋求和亞洲國家簽署ＦＴＡ（自由貿易協定）。分析師認為，即使ＴＰＰ無法生效，中國主導的ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）也不一定獲益，在智財權及製藥業方面，印度、日本、韓國等仍存在很大爭議。

「TPP無法生效 RCEP未必獲益」

澳洲貿易部長喬柏昨表示，「ＴＰＰ已死的說法為時過早，我們需要給美國時間解決這個問題」；若ＴＰＰ被美國否決，澳洲將尋求簽署ＦＴＡ，「澳洲是貿易國家，我們一定會尋找貿易機會」。

美國新國務卿提名人提勒森本週在國會參議院聽證時表示，他不反對ＴＰＰ，僅在「協定是否符合所有美國最佳利益」方面，部分贊同川普看法。提勒森的說法，與川普矢言退出ＴＰＰ的立場並不一致。

目前日本、紐西蘭已完成批准ＴＰＰ的國內立法程序，還有兩年時間可讓其他成員國批准；秘魯政府去年十一月承諾將盡快批准ＴＰＰ；越南國會則暫停審議，觀望美國新政府態度。

澳洲總理滕博爾今將與日本首相安倍會面，洽談重要貿易議題。這場會談凸顯在川普政府將上台之際，中國涉及不公平貿易措施、在南海爭議海域挑釁行為，可能成為和美國政府發生潛在衝突的引爆點，而日、澳等國正強化彼此在亞太經貿及區域安全合作。

財經媒體ＣＮＢＣ報導，分析師認為，無論ＴＰＰ成敗，ＲＣＥＰ十六個談判國家彼此優先考量不同，尤其印度、日、韓對智慧財產權及製藥產業的立場迥異，加上印度欲保護國內產業、限制市場准入，談判期限由去年底已延至今年底。

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  • 儘管美國總統當選人川普反對，澳洲貿易部長喬柏（左）昨表示：「TPP未死」。（歐新社檔案照）

    儘管美國總統當選人川普反對，澳洲貿易部長喬柏（左）昨表示：「TPP未死」。（歐新社檔案照）

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