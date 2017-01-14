「TPP未死」 澳洲盼美慎慮
2017-01-14
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕儘管即將就任的美國新總統川普反對ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），澳洲政府週五表示「ＴＰＰ未死」，應給美國時間思考；若美國否決ＴＰＰ，澳洲將尋求和亞洲國家簽署ＦＴＡ（自由貿易協定）。分析師認為，即使ＴＰＰ無法生效，中國主導的ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）也不一定獲益，在智財權及製藥業方面，印度、日本、韓國等仍存在很大爭議。
「TPP無法生效 RCEP未必獲益」
澳洲貿易部長喬柏昨表示，「ＴＰＰ已死的說法為時過早，我們需要給美國時間解決這個問題」；若ＴＰＰ被美國否決，澳洲將尋求簽署ＦＴＡ，「澳洲是貿易國家，我們一定會尋找貿易機會」。
美國新國務卿提名人提勒森本週在國會參議院聽證時表示，他不反對ＴＰＰ，僅在「協定是否符合所有美國最佳利益」方面，部分贊同川普看法。提勒森的說法，與川普矢言退出ＴＰＰ的立場並不一致。
目前日本、紐西蘭已完成批准ＴＰＰ的國內立法程序，還有兩年時間可讓其他成員國批准；秘魯政府去年十一月承諾將盡快批准ＴＰＰ；越南國會則暫停審議，觀望美國新政府態度。
澳洲總理滕博爾今將與日本首相安倍會面，洽談重要貿易議題。這場會談凸顯在川普政府將上台之際，中國涉及不公平貿易措施、在南海爭議海域挑釁行為，可能成為和美國政府發生潛在衝突的引爆點，而日、澳等國正強化彼此在亞太經貿及區域安全合作。
財經媒體ＣＮＢＣ報導，分析師認為，無論ＴＰＰ成敗，ＲＣＥＰ十六個談判國家彼此優先考量不同，尤其印度、日、韓對智慧財產權及製藥產業的立場迥異，加上印度欲保護國內產業、限制市場准入，談判期限由去年底已延至今年底。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 柯P這個想法 姚立明覺得很不健康
- 台北市警方 今日凌晨全面擴大臨檢掃蕩
- 學長揪學弟！詐騙車手集團半數來自同校
- 私主張 遊戲人生
- 豪缺席8場╱今年還沒贏過 「籃」瘦香菇
- Matzka吃美食聊心事 又彈又唱
- 自由廣場》直銷歌劇院
- 有「影」喔～超模吸毒失控 金球會後趴嗨大了
- 預測春雨偏少 新竹穩定供水到5月
- 中國頻打文宣戰 李大維：別跟著環球時報起舞
- 「鵟」飛萬里 金管處解開鵟遷徙之謎
- 信義商圈漲停車費以價制量 議員轟愚蠢
- 川普亞太戰略 蔡得勝：將玩台灣牌、俄國牌
- 鵟揹發報器 飛萬公里安返
- 介壽國小太陽發電 60坪一天有52度
- 復建逾九成 仁德206災戶迎「起家」
- 歐巴馬廢庇護古巴非法移民專法
- 《澳網籤表出爐》次輪遇球王 盧彥勳沒在怕
- 護金主 反遭抵制 川普籲買L.L.Bean商品竟多中國製
- 香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境
- 臨櫃換健保卡 佳里公所也能辦
- 阿福兩個新人年 兩個重生密碼
- 摘牌遷館？ 奈及利亞：與台關係並無改變
- 密醫時薪180元 高職畢業代診14年
- 自由廣場》歐巴馬失落的八年
- 站崗押人 旗山農會改選黑影幢幢
- 走訪六溪古道 畢業生學感恩
- 瓜地馬拉國會演說 蔡英文：台灣堅定走向世界
- 妻賭到稚女沒飯吃 夫怒檢舉簽賭站
- 救高教 大學校長籲總統府整合
- 自由談》何必提供反改革者武器？
- 東勢新丁粄節 今辦新春揮毫暖身
- 感謝震災支援 賴清德明赴日
- 富邦專職翻譯 瑞哥24小時on call
- 威權退出// 政大移走蔣校長 跨出第一步
- 美司法部長：芝加哥警方具過度武力模式
- 防哄抬年貨 公平會連13天查價
- 空品差 不到兩個月台電降載15次
- 安以軒高衩 鬥豔Swarovski─不愛疊戴飾品 偏愛簡單大方 低調色彩最上心
- 六輕年終6個月 遲遲不蓋海水淡化廠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「TPP未死」 澳洲盼美慎慮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分