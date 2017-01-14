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老屋快篩 政院擬補助8千元

2017-01-14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長林全昨聽取安家固園方案，據悉，今年將編列七至八億元預算，針對公有建築和校舍、私有公眾使用，以及民國八十八年以前取得執照十二層以上私有建築私用等三種建築進行體檢與初評，第三種將由政府委託專業技師進行快篩，快篩後若要進行初評，政府會補貼八千元費用。

安家固園方案預計推動六年六百億元，去年第一年上路。據悉，今年重點分為三種，第一種是公有建築和校舍，許多公有建築已做完評估，但因缺乏經費，尚未補強，今年將優先盤點，狀況差者優先進行。

第二種是私有建築做為公眾使用有營利者，例如大賣場、飯店，希望業者能進行體檢，檢視建築物耐震是否符合目前規範。

第三種則是八十八年十二月三十一日前取得執照的十二層以上私有建築且做為私用者，由於很多住戶怕影響房價而不申請房屋體檢，所以政府會委託專業技師進行快篩，若有問題會提醒住戶；快篩後若要進行初評，會補貼初評的八千元費用，約編列預算兩千多萬元。

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