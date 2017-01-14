社宅當鄰居 逾８成民眾贊成
2017-01-14
〔記者徐義平／台北報導〕政府持續推動八年二十萬戶社會住宅政策，內政部近期委託民調機構問卷調查，近八十八％受訪民眾支持政府推動社宅政策，且有近八十四％受訪者接受住家附近興建社宅。
根據民調，近七十三％受訪民眾支持社宅提供從外縣市前來當地讀書或工作的民眾居住，且近九成支持社宅提供經濟或社會弱勢居住。此外，受訪民眾認為，社宅的妥善管理、回饋當地民眾、增加鄰里共同使用空間，以及建築外觀設計等四項加強，可增進民眾對於社宅的好感。
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