黑心油強冠廠房法拍 底價逾6億

2017-01-14

〔記者徐義平／台北報導〕除了黑心建商透天建案遭法拍，因製造「黑心油」遭四千多名消費者委託消保會提出團體訴訟的強冠企業，近期資產也陸續被法拍，目前得知遭法拍的資產包括新北市樹林區廠房、高雄市大寮區製造黑心油主要工廠，預計二月七日執行拍賣，合計底價六億四四一五萬餘元。

根據司法院法拍資訊，強冠遭到法拍的廠房，一件是位於新北市樹林區三俊街六十五巷的廠房，基地面積八十．九二坪、建坪約一二一．四五坪，目前有企業承租，法拍底價四四四五萬餘元，每建坪約三十六．六一萬元。

另一件則是位於高雄市大寮區鳳屏一路的廠房，也是當初被查出製造「黑心油」的廠房，基地面積二六三三．八七坪、建坪三一五一．七六坪，法拍底價五億九九七○萬元，每建坪約十九．五二萬元。

拍賣底價高又有油槽 流標機率高

寬頻房訊指出，強冠的高雄廠房，去年十月曾公告要執行第一次法拍，但當時高雄地院考量強冠涉及的相關刑事案件尚未確定，以已停拍收場，今年一月才又公告將在二月七日執行第一次法拍。

寬頻房訊說明，強冠高雄廠內有許多大型油槽，與一般廠辦不同，土地屬於甲種工業用地，若純以土地價值換算，每坪約二十二．八萬元，與當地工業地行情有相當落差，若非相關行業接手，恐怕不容易拍出。優美地產企研室召集人葉立敏也說，兩個廠房的一拍底價都高於區域行情，加上高雄廠有製油設施，非其他產業可直接利用，一拍流標應是預料中之事。