維冠建商爛尾樓 榮馨花園遭法拍

2017-01-14

〔記者徐義平／台北報導〕南台大地震即將屆滿一年，當時倒塌的「維冠金龍」大樓造成重大傷亡，該大樓建商林明輝近期傳出又出包，其透過鍾姓司機投資的台南市新市區「榮馨花園」建案，竟出現整批蓋到一半的透天厝遭台南地院法拍的情況，一拍底價一億七六五萬元，預計十八日執行首拍程序。

根據司法院法拍屋公告，與林明輝有關而遭到法拍的透天建案，坐落台南市新市區大營段，債務人為大豐開發建設有限公司、鍾姓自然人；根據法拍筆錄，目前僅為施工至二樓的未完成建物，並無門窗水電，拍定後僅針對建物部分點交，其餘土地均不點交。

南台地震發生前 該建案已停工

寬頻房訊表示，對照地籍資料後，確認遭到法拍的建案為「榮馨花園」，基地面積約一一一八坪，有二十四戶未完成的透天厝遭到法拍。當地房仲業者則表示，該案坐落地點較為偏遠，僅一條產業道路進出，但距離南科僅十至十五分鐘車程，還是有些民眾會去看屋。

房仲業者指出，該案背後一位出資者便是南台大地震倒塌大樓「維冠金龍」的建商林明輝，但「榮馨花園」其實已停工近兩年，在當地早已是「爛尾樓」。他指出，近五年林明輝同時興建多案，並尋找當地多位金主出資及承購，最終財務狀況仍出問題，資金周轉不靈，所以「榮馨花園」只蓋到一半就停工。

同時投資多案 資金周轉不靈

根據當時「榮馨花園」預售資料，規劃地坪四十二坪、建坪六十四坪的連棟透天，地上興建三層半，預售總價超過七○○萬元，二十四戶中傳出六戶順利預售出去；不料，二○一五年蓋到一半便停工，傳出部分承購戶已付款一一○萬至一四○萬元；去年南台大地震發生後，承購戶發現「榮馨花園」也是林明輝投資，便主動與林聯絡，卻得到林只是維冠金龍大樓銷售者而非起造者的回應，最後只能求助台南市政府。