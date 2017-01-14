| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

一例一休影響 聲寶連5年加薪生變

2017-01-14

〔記者李靚慧／台北報導〕一例一休上路，去年營收、獲利均創新高的家電大廠聲寶也受到影響。聲寶集團董事長陳盛沺昨指出，聲寶已連續四年加薪，今年因為一例一休實施，不僅開始強迫員工休假、嚴格管控加班，且必須確定上半年有獲利後，今年才可能加薪，但「仍朝加薪努力」。

聲寶集團昨舉行旺年會，對於今年面臨的挑戰，陳盛沺認為，主要還是在政府政策，例如，一例一休將導致勞資關係緊張、生產力下降。他表示，因為新制的各項規定，目前各廠都在「強迫休假」，過去加班浮濫，現在則嚴格管控加班，希望減少加班、提高效率，也可降低負擔。

嚴格管控加班 勞工收入減

不過，由於加班減少，將使得部分基層、薪水較低的勞工收入減少。聲寶營銷本部總部總經理陳世昌坦言，許多勞工其實是希望週六、週日都上班，這樣可以多賺點錢，現在強迫休假，已經讓部分勞工非常焦慮，擔心所得不足以支應家中開銷。

至於一例一休可能增加的成本，陳盛沺表示，目前仍在估算中，今年的年終獎金尚不至於受到影響。聲寶今年中秋及端午已各發○．二個月獎金，預計年終獎金將再發一．八個月，全年平均獎金二．二個月，表現好的員工將更高。

值得注意的是，已連續四年加薪的聲寶，今年的調薪計畫因一例一休而出現變數。陳盛沺表示，去年聲寶調薪三％至五％，但今年必須在上半年確定「有賺錢」的狀況下，才會考慮下半年起開始調薪；他強調，要留住人才，員工的薪資條件還是最重要的，因此，「仍朝向加薪的方向努力」。

廣告
  • 聲寶集團今日晚間舉行集團聯合旺年會，聲寶集團董事長陳盛沺換上迷彩軍裝，呼應今年「強將雄兵再創佳績」的主題。（記者李靚慧攝）

    聲寶集團今日晚間舉行集團聯合旺年會，聲寶集團董事長陳盛沺換上迷彩軍裝，呼應今年「強將雄兵再創佳績」的主題。（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 聲寶
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：一例一休影響 聲寶連5年加薪生變


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.