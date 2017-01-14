一例一休影響 聲寶連5年加薪生變

2017-01-14

〔記者李靚慧／台北報導〕一例一休上路，去年營收、獲利均創新高的家電大廠聲寶也受到影響。聲寶集團董事長陳盛沺昨指出，聲寶已連續四年加薪，今年因為一例一休實施，不僅開始強迫員工休假、嚴格管控加班，且必須確定上半年有獲利後，今年才可能加薪，但「仍朝加薪努力」。

聲寶集團昨舉行旺年會，對於今年面臨的挑戰，陳盛沺認為，主要還是在政府政策，例如，一例一休將導致勞資關係緊張、生產力下降。他表示，因為新制的各項規定，目前各廠都在「強迫休假」，過去加班浮濫，現在則嚴格管控加班，希望減少加班、提高效率，也可降低負擔。

嚴格管控加班 勞工收入減

不過，由於加班減少，將使得部分基層、薪水較低的勞工收入減少。聲寶營銷本部總部總經理陳世昌坦言，許多勞工其實是希望週六、週日都上班，這樣可以多賺點錢，現在強迫休假，已經讓部分勞工非常焦慮，擔心所得不足以支應家中開銷。

至於一例一休可能增加的成本，陳盛沺表示，目前仍在估算中，今年的年終獎金尚不至於受到影響。聲寶今年中秋及端午已各發○．二個月獎金，預計年終獎金將再發一．八個月，全年平均獎金二．二個月，表現好的員工將更高。

值得注意的是，已連續四年加薪的聲寶，今年的調薪計畫因一例一休而出現變數。陳盛沺表示，去年聲寶調薪三％至五％，但今年必須在上半年確定「有賺錢」的狀況下，才會考慮下半年起開始調薪；他強調，要留住人才，員工的薪資條件還是最重要的，因此，「仍朝向加薪的方向努力」。