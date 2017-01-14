放寬加班時數 大立光挺台積電
〔記者陳梅英、羅倩宜／台北報導〕一例一休上路，台積電估算成本增加○．三％，建議放寬加班上限。股王大立光執行長林恩平昨表示，人事成本增加「不只○．三％」，他支持台積電的建議，每月加班上限由四十六小時放寬至五十四小時。仁寶電腦董事長許勝雄也說，加班上限若能提高，想加班的員工可多賺錢，人力調度也更有彈性，對勞資都有好處。
製造業生產 彈性最重要
林恩平表示，台積電董事長張忠謀的建議是很好的解決方式，製造業生產最重要的就是彈性，東西來了不是馬上可以製造，還要設計、開模等，客戶訂單什麼時候進來不知道，如果生產彈性不見了，對公司來說是很困擾的事。
林恩平指出，大立光尚未有因應方式，會重新調整工作時段，員工休息時間變長，也可能會重新找人，但大立光廠區位在台中精密園區，找人是最大的困難，就區域位置而言，願意到廠區工作的人大概就這麼多了；因此，大立光打算將徵才區域擴大到草屯、彰化，並考慮提供好的員工宿舍以利招攬人才。
另外，仁寶昨舉辦旺年會，擔任工總理事長的許勝雄表示，「不懂為何不放寬彈性工時」，每月加班上限若能提高，想加班的員工可賺加班費，人力調度也更有彈性，對勞資雙方都有好處。他估算，一例一休上路後，仁寶每年將增一億元支出，占管銷○．六％，「仁寶願意付費，只希望放寬加班」。
許勝雄並指出，新制上路後，「勞工不但沒少假，反而增加六天假」，因為舊制工時為雙週八十四小時，現改為每週四十小時，等於每雙週就少四小時，一年少一○四小時，以每天八小時計算，相當於十三個工作天，扣掉七天國假，等於多出六天假。
不過，許勝雄強調，重點不是假多或少的問題，而是加班工時要有彈性，讓想加班的人有機會賺加班費。他說，對仁寶而言，新制上路後，最大衝擊是每月加班上限只有四十六小時，不利因應旺季或急單需求，因此希望政府放寬加班工時上限至五十四小時。
工總秘書長蔡練生解釋，新制使得加班幾無彈性，因為休息日上班算在加班工時，每月四個休息日都加班就是卅二小時，剩十四小時就達加班上限，以每月廿個工作天計算，等於一天只能加班不到一小時，「即使資方願意付休息日平均達二．五八倍的加班費，遇到旺季或急單也難調度」。
許勝雄表示，「仁寶願意支出費用，只希望政府放寬加班彈性」。他估算，勞基新制下，仁寶每年人事成本將增加一億元，包括七千萬元的特休假未休轉為薪資，以及三千萬元的加班費。
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