接下戴森訂單 金寶營收看增二成

2017-01-13

〔記者卓怡君／台北報導〕金寶（2312）昨日舉辦旺年會，總經理沈軾榮對今年營運充滿信心，沈軾榮表示，在新增客戶與訂單回流帶動下，菲律賓今年新增兩座工廠，因應川普美國製造，美國工廠規模也將倍增，今年金寶全年營收年增率上看20%-25%，獲利同步成長。

金寶去年起新增戴森訂單，出貨快速放量，沈軾榮表示，為了戴森智慧家電大單，第三季將在菲律賓新增第4座工廠，戴森訂單動能從今年起一直延續至2019年，目前金寶生產重心集中在泰國、菲律賓，美國工廠為因應川普政策擴產，外界擔心川普政策，對金寶反而是好事，金寶可望符合新的世界潮流。

在自動化生產與工業4.0方面，泰金寶（9105）已有一座關燈工廠，並有1800輛無人搬運車，全部自行設計生產，因為泰金寶具備機器手臂等強大自動化生產軟硬體專業能力，沈軾榮表示，今年金寶與泰金寶將合資設立工業4.0+的新公司，把工業化4.0、機器人相關成果放進來，初期資本額1億元。

為了布局機器人，金寶去年投資美國新創機器人公司Fellow，由金寶負責代工，Fellow機器人專長在零售業點菜等功能，金寶強項是迎賓機器人，雙方可互相整合。

法人預估，金寶今年全年營收上看1500億元，在新品比重提升下，全年獲利成長上看20%。