| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度 詐保案》名醫林俊杰200萬交保 3黃牛聲押禁見
 首頁 > 財經

接下戴森訂單 金寶營收看增二成

2017-01-13

〔記者卓怡君／台北報導〕金寶（2312）昨日舉辦旺年會，總經理沈軾榮對今年營運充滿信心，沈軾榮表示，在新增客戶與訂單回流帶動下，菲律賓今年新增兩座工廠，因應川普美國製造，美國工廠規模也將倍增，今年金寶全年營收年增率上看20%-25%，獲利同步成長。

金寶去年起新增戴森訂單，出貨快速放量，沈軾榮表示，為了戴森智慧家電大單，第三季將在菲律賓新增第4座工廠，戴森訂單動能從今年起一直延續至2019年，目前金寶生產重心集中在泰國、菲律賓，美國工廠為因應川普政策擴產，外界擔心川普政策，對金寶反而是好事，金寶可望符合新的世界潮流。

在自動化生產與工業4.0方面，泰金寶（9105）已有一座關燈工廠，並有1800輛無人搬運車，全部自行設計生產，因為泰金寶具備機器手臂等強大自動化生產軟硬體專業能力，沈軾榮表示，今年金寶與泰金寶將合資設立工業4.0+的新公司，把工業化4.0、機器人相關成果放進來，初期資本額1億元。

為了布局機器人，金寶去年投資美國新創機器人公司Fellow，由金寶負責代工，Fellow機器人專長在零售業點菜等功能，金寶強項是迎賓機器人，雙方可互相整合。

法人預估，金寶今年全年營收上看1500億元，在新品比重提升下，全年獲利成長上看20%。

廣告
  • 新金寶集團昨日舉辦旺年會，金仁寶集團董事長許勝雄（左2）、金寶總經理沈軾榮（右2）、泰金寶總經理鄒孔訓（右1）、康舒總經理高青山（左1）對今年營運展望樂觀。（記者卓怡君攝）

    新金寶集團昨日舉辦旺年會，金仁寶集團董事長許勝雄（左2）、金寶總經理沈軾榮（右2）、泰金寶總經理鄒孔訓（右1）、康舒總經理高青山（左1）對今年營運展望樂觀。（記者卓怡君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 金寶
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：接下戴森訂單 金寶營收看增二成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.