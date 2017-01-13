接下戴森訂單 金寶營收看增二成
2017-01-13
〔記者卓怡君／台北報導〕金寶（2312）昨日舉辦旺年會，總經理沈軾榮對今年營運充滿信心，沈軾榮表示，在新增客戶與訂單回流帶動下，菲律賓今年新增兩座工廠，因應川普美國製造，美國工廠規模也將倍增，今年金寶全年營收年增率上看20%-25%，獲利同步成長。
金寶去年起新增戴森訂單，出貨快速放量，沈軾榮表示，為了戴森智慧家電大單，第三季將在菲律賓新增第4座工廠，戴森訂單動能從今年起一直延續至2019年，目前金寶生產重心集中在泰國、菲律賓，美國工廠為因應川普政策擴產，外界擔心川普政策，對金寶反而是好事，金寶可望符合新的世界潮流。
在自動化生產與工業4.0方面，泰金寶（9105）已有一座關燈工廠，並有1800輛無人搬運車，全部自行設計生產，因為泰金寶具備機器手臂等強大自動化生產軟硬體專業能力，沈軾榮表示，今年金寶與泰金寶將合資設立工業4.0+的新公司，把工業化4.0、機器人相關成果放進來，初期資本額1億元。
為了布局機器人，金寶去年投資美國新創機器人公司Fellow，由金寶負責代工，Fellow機器人專長在零售業點菜等功能，金寶強項是迎賓機器人，雙方可互相整合。
法人預估，金寶今年全年營收上看1500億元，在新品比重提升下，全年獲利成長上看20%。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 金寶
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 社論》歡迎美國準國務卿重申對台灣的承諾
- 關西育賢街高架工程 監委斥草率
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉左撇子與同性戀
- 助弱過好年 彰投食物銀行備妥物資
- 自由廣場》房東都是惡房東？
- 奈及利亞逼我遷外館 立委：北京援200億美元貸款
- 訪瓜國古城安地瓜 小英玩環景攝影機
- 慘！洪榮宏票房不舉 驚爆三大致命傷
- 國民黨黨魁之爭新衝擊！ 傳他週六宣布…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai, Morales reaffirm nations’ ties
- 三千年前就有左鎮人 菜寮化石超豐富
- 雲林推綠電 饋線不足待克服
- 設計師的偏執-1
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Nigeria decision part of China ‘scheme’
- 食材用國產認證 營養午餐喊漲
- 經典賽》徵召旅美球星不順 台日投手史上最弱？
- M腿揮豪狂唉呦 男星開腿納福超幽默
- 詐保案》名醫林俊杰200萬交保 3黃牛聲押禁見
- 《遇見調香師》Francois Demarchy:香水這麼用，就對了!
- 微小說 領帶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Missile upgrades initiated to counter carrier threat
- 彰化自造教育中心揭幕 學子實作展創意
- 感應式預警 彰化2路口先試辦
- 熱心義消除了打火救災 他還幫忙做了這些…..
- 伊藤千晃帶種閃婚 3月退出AAA
- HBL／巨蛋磁場對了！ 謝亞軒36分撂倒南山
- 兄弟檔返鄉務農 邀教養院生拔蘿蔔
- 英捷專案最後一站》薩爾瓦多與台發展多方位合作關係
- 南部凌晨規模4.1地震 桃源大埔震度3級
- 研發「智慧信箱」 高大生助郵務
- 拍微電影》新明高中生 助90歲嬤圓明星夢
- 跨院所就醫 6類慢性病重複用藥
- 川普拒CNN提問 嗆「你們做假新聞」
- 農改場週末迎賓 賞花海嚐農產
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Blood bank chair resigns after report of KMT links
- 蔡英文：走向世界的路雖然曲折，但我們非常堅定
- 妻與男子擁抱呻吟夫提告 男：酒醉大聲喘氣
- 二崙菜農種火焰菜 低成本高身價
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：接下戴森訂單 金寶營收看增二成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分