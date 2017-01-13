宏達電推U新機 搶大螢幕高階市場
2017-01-13
〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）昨日舉行新品發表會，推出全球首款雙面玻璃的「U」系列手機HTC U Ultra、U Play。宏達電智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨指出，U可說是宏達電近3年來改變最多、最滿意的手機，因此對U有很高的期許。
張嘉臨表示，「U」顧名思義就是一切為你，未來U系列將是宏達電年度旗艦手機的代表，而入門款手機仍以Desire代號。張嘉臨說，在聚焦下，今年產品線會縮減，全年會有6、7款，每季都有特色1-2款，而下半年會有穿戴產品。宏達電去年推出12款。
HTC U Ultra是5.7吋，U Play為5.2吋，都搭載AI人工智慧助理，以及3D曲面水漾玻璃設計等新設計。2款新機都將在台灣首發，搶農曆年商機，而其他市場陸續在2月中後陸續銷售。
U Ultra售價為2.39萬元，其中，搭載128GB記憶體的藍寶石超硬特仕版，售價2.89萬元，U Play售價為1.39萬元。HTC官方預購網站18日中午12時開始預購U Ultra，1月下旬在全台HTC店及五大電信商陸續取貨；U Play預計於農曆年後開賣。
除新機外，宏達電HTC Vive將參加下週四（19 日）的台北電玩展，參展規模較去年擴大一倍，並展出多款內部新創團隊做的VR遊戲及VR樂園；另外，剛在CES發表的Vive移動定位器以及Vive專屬頭戴式耳機，也將在台亮相。
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