未來10年全球3大風險 WEF發警訊
2017-01-13
〔編譯王惠慧／綜合報導〕達沃斯世界經濟論壇（WEF）週三發布全球風險評估報告，警告未來10年世界將面臨發展的3大風險，經濟不平等擴大、社會極端分化，以及全球氣候變遷；另一方面，中國國家主席習近平將首度出席該論壇，中國外交部聲明指出，習將提倡全球化，並警告民粹主義將帶來「戰爭和貧窮」。
報告中指出，在地緣政治風險方面，「經濟不平等擴大」和「社會極端分化」，兩大風險分佔排名中的第1位及第3位，將決定未來10年的全球發展，其中，嚴峻的社會不穩定與高度失業或低度就業，兩者則為相關程度最高的潛在趨勢。
報告指出，在全球金融危機之後，經濟復甦力道微弱，使貧富差距進一步擴大，引發人們陷入「經濟不景氣」的想法，最後導致民粹主義大行其道。而今年度的第2大風險則為氣候變遷，在今年的調查中，首次有5大環境風險皆出現在「高度可能」及「高度風險」榜上，「極端氣候事件」則成為最突出的單一風險。
該風險評估報告由750名專家，評估30項全球風險，及13項可能會增強或互相改變的潛在趨勢。達信集團全球風險中心主席John Drzik指出，「社會、政治動盪帶來許多潛在威脅，國家之間的衝突、社會不穩定及恐怖攻擊等，則可能導致商業活動中斷。」
另一方面，習近平將首度赴達沃斯出席該論壇，中國外交部副部長李保東在記者會上指出，川普及其他對中國採貿易保護主義的批評並不公平，他表示，貿易保護主義終將導致孤立，不符合任何人的利益，他也表示，中國將敞開與川普過渡小組的溝通大門。
路透報導，今年將由美國副總統拜登（Joe Biden）、國務卿凱瑞（John Kerry）及一些川普過渡小組成員代表美國出席達沃斯論壇。
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