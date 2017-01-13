毅嘉轉虧為盈 去年EPS0.09元
2017-01-13
〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）去年第四季單季營收16.36億元，合併毛利率6%，稅後盈餘1.15億元，季增約5倍，帶動全年度稅後盈餘0.32億元，每股獲利0.09元，轉虧為盈。毅嘉表示，2016年應是近年來營收的谷底，今年高利基產品出貨持續成長，且市場狀況已經改善，今年的營收、獲利將較去年成長。
毅嘉指出，第四季基於營收持穩、強化成本費用管控及匯兌利益的貢獻，合併稅後淨利較上個季度大幅增長約5倍。
毅嘉表示，今年將持續提升高信賴性產品的市占，拓展車用產品、光通訊產品的應用面及客戶數；另一方面，在消費性產品也將透過細線路製程進一步滲透到高階產品與客戶的應用，預期今年營收及獲利可望穩健成長。
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