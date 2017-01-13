川普轟藥價昂貴 美生技股重挫

2017-01-13

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國新總統川普公開砲轟製藥業生產外移，藥價高昂致病人無法負擔，如同謀殺卻「逍遙法外」，他將迫使藥商競價爭取美國政府業務，以降低藥價及節省數十億美元成本。受此衝擊，美國那斯達克生技股指數週三聞訊收盤重挫3%、史坦普500指數製藥生技及生命科學指數收盤也下挫1.7%，創去年10月以來最大跌幅；日本股市週四也受拖累收黑。

川普在紐約記者會上警告，美國政府將對逍遙法外的外移企業課徵邊界重稅，並點名規模龐大的製藥業在華府有許多遊說人士及強大力量，卻很少相互出價競爭，「我們是世界最大買家，卻未適當競標」，政府將調整招標程序以壓低藥價，可節省數十億美元成本。

在川普抨擊藥價高、製藥企業生產外移後，美國生技醫藥股20分鐘就狂跌近4%，9大藥商市值蒸發246億美元，包括嬌生、輝瑞、默克、Amgen、艾伯維、必治妥施貴寶、吉利德、Celgene、禮來在內。不過，由於川普未提出有關改革藥價、健康照護政策的細節，美股尾盤生技醫藥股跌勢收斂。

Loncar癌症免疫治療指數股票型基金經理人龍卡表示，當川普表示將協商藥價，此話必須要認真看待，同時這也是個複雜議題，無法很短時間內就出現明確的藥品訂價改革，這促使民眾投資意願降低。美國政府尚未直接規範藥品價格，明確禁止和聯邦醫療保險（Medicare）計畫的藥商議價。

過去一段時間，投資人押注共和黨籍川普的政策可望有利於醫藥和生技股發展，不料他卻採取類似於民主黨人批評藥價過高的立場，導致美國醫藥股開始反轉川普當選以來的漲勢。民主黨國會參眾議員支持Medicare及直接由政府代替病人向藥商議價。Medicare是美國醫藥服務的最大買家，涵蓋超過5500萬老年及傷殘人士，2015年藥品支出高達3250億美元。