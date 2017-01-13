中國補貼鋁業 美今向WTO提告
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透、《華爾街日報》引述消息報導，美國歐巴馬政府預料週四向世界貿易組織（WTO）正式提告中國政府補貼鋁業，美國華府指控北京透過國有銀行向龐大規模的鋁業提供「異常廉價貸款」，並補貼電價、煤炭和氧化鋁價格。在川普下週即將入主白宮之際，此舉使美、中兩大經濟體的貿易爭端已先急劇升溫。
這將是歐巴馬政府8年任內，第16度向WTO提告中國實施不公平貿易措施，議題從中國雞肉進口關稅、對中國國產小型飛機退稅、對中國主要原料出口課稅等等。川普週三記者會上再次強調，美中貿易關係將是他上台後將優先處理的首要議題，川普認為美國對中國的貿易赤字太大，矢言改善這種貿易不均衡。
美國向WTO申訴的訴狀中指出，中國政府透過國有銀行的管道對鋁生產商提供「異常廉價貸款」，幫助這些公司設備升級及擴大生產，且提供電力、煤炭和氧化鋁的價格折扣、壓低生產要素的投入價格，藉以補貼鋁材的生產。
知情人士透露，訴狀中還指出，這些政府補貼導致中國鋁產能過剩，對美國勞工和企業造成損害。8位美國聯邦參議員於去年10月要求，應對中國實施的鋁貿易措施向WTO提告。近年來，中國急速擴張鋁產能。根據美國地質調查所統計，2015年中國生產的鋁已超過全球產量一半（55%）、較10年前24%大增，而美國生產的鋁僅剩2.5%。全球鋁價下跌，造成美國仍在經營的煉鋁業者從2008年的14家，大減至剩下5家，鋁生產的工作損失1萬5000個。
俄亥俄州的美國參議員布朗（Sherrod Brown）週三聲明指出，「當中國透過欺騙手段，壓低鋁的生產成本時，俄亥俄州工人和製造商付出代價」；成千上萬人因此失去工作，由於從中國進口、受不公平政府補貼的鋁充斥市場，導致產能過剩。
布朗意有所指表示，「在更多美國勞工受害前，我們對這些違反貿易規範的行為早應採取強硬作為」。
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標題：中國補貼鋁業 美今向WTO提告
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