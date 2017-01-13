勞動部︰例假、休息日可彈性挪移
2017-01-13
〔記者吳柏緯、黃邦平／台北報導〕勞動部發出新函釋，強調只要遵照「七天週期內必須有一日例假」、「勞工不得連續工作超過六天」兩個原則，例假、休息日經過勞工同意，可以在週期內任意挪移，大幅增加排假的彈性。
一例一休在去年十二月底上路前，勞動部先在去年十月以新的函釋解釋勞基法「七休一」的原則，並取消一般情況例假可挪移的規定，避免勞工連續出勤超過六天。不料一例一休上路後，因為無法挪移例假、休息日，造成雇主排班的困擾，勞工也無法依其需要調整假期，造成不小的反彈聲浪。
日前高雄市勞工局更發函希望勞動部能解釋得更清楚。勞動部說明，去年十月施行的函釋主要是避免勞工連續上班超過六天，因此第七天用休息日或例假斷開連續出勤日數，讓勞工休息。若是勞資雙方經過協議挪移例假或休息日，只要遵守「七天週期間有一天例假」與「勞工不得連續工作超過六天」兩個規範，原則上並不違法。
舉例而言，若一名勞工事前已排定本週例假為一月十日星期二、休息日為一月十四日星期六，按照原本大眾的認知，下一次的例假應該是下個星期二、一月十七日，但經過勞工同意，可以挪至該週期中的其他日期。
如果下週的十七日訂為休息日、廿日為例假，只要十四日的休息日沒有出勤，勞工可以同意十七日休息日停休加班，如此一來，十日與廿日前後兩個例假相隔超過六天，也因為中間有一天休息日已經休假，讓連續出勤未超過六天，就不會因此違法。
勞動部表示，若雇主不遵照兩個原則排班即違反勞基法，可處兩萬至一○○萬元罰鍰。
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