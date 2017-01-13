| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度 詐保案》名醫林俊杰200萬交保 3黃牛聲押禁見
 首頁 > 財經

保險業投資中股上限 擬砍半

2017-01-13

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會研議將限縮保險業投資中國股票上限，由海外可投資比重的十％砍半至五％；金管會表示，目前還在跟保險業者進行討論，尚未定案，主要考量中國市場風險過高，「純粹是專業考量，與政治毫無關係」；且目前壽險業投資中國股票占海外可投資金額僅約一％，即使降為五％，仍有非常大的空間。

金管會昨舉行新春記者會，由於去年末並未依往年慣例舉行「兩岸金融三會」，外界關切兩岸金融交流是否急凍。對此，金管會主委李瑞倉表示，目前兩岸監理資訊交流情形正常，金管會轄下的三個業務單位（銀行、保險與證期局），與對方對口單位也溝通順暢。

李瑞倉指出，強化金融監理是世界趨勢，兩岸當然也不能免，彼此也有默契，不碰及敏感政治議題，低調往來，這樣會比較順暢。他說，在現有機制與法規基礎上，支持金融業在風險控管下發展業務。

另外，金管會研議將壽險公司投資中國有價證券額度砍半，占海外可投資比重從原本十％大幅下修至五％，遭部分人士質疑「政治考量」。不過，金管會保險局長李滿治強調，主要考量中國經濟趨緩、投資風險增溫，加上近期大幅限制外資匯出，所以研議限縮以加強風險控管，「完全基於專業考量，與政治無關。」

「雞蛋不要放在同一個籃子！」李瑞倉指出，從分散風險考量，金融機構不宜集中在單一市場，而且，我們現在也有新南向政策，適度縮減對中國投資額度是合理的。

廣告
  • 金管會研議限縮保險業投資中國股票上限，由海外可投資比重的10％砍半至5％。（資料照）

    金管會研議限縮保險業投資中國股票上限，由海外可投資比重的10％砍半至5％。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保險業
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：保險業投資中股上限 擬砍半


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.