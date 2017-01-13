保險業投資中股上限 擬砍半

2017-01-13

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會研議將限縮保險業投資中國股票上限，由海外可投資比重的十％砍半至五％；金管會表示，目前還在跟保險業者進行討論，尚未定案，主要考量中國市場風險過高，「純粹是專業考量，與政治毫無關係」；且目前壽險業投資中國股票占海外可投資金額僅約一％，即使降為五％，仍有非常大的空間。

金管會昨舉行新春記者會，由於去年末並未依往年慣例舉行「兩岸金融三會」，外界關切兩岸金融交流是否急凍。對此，金管會主委李瑞倉表示，目前兩岸監理資訊交流情形正常，金管會轄下的三個業務單位（銀行、保險與證期局），與對方對口單位也溝通順暢。

李瑞倉指出，強化金融監理是世界趨勢，兩岸當然也不能免，彼此也有默契，不碰及敏感政治議題，低調往來，這樣會比較順暢。他說，在現有機制與法規基礎上，支持金融業在風險控管下發展業務。

另外，金管會研議將壽險公司投資中國有價證券額度砍半，占海外可投資比重從原本十％大幅下修至五％，遭部分人士質疑「政治考量」。不過，金管會保險局長李滿治強調，主要考量中國經濟趨緩、投資風險增溫，加上近期大幅限制外資匯出，所以研議限縮以加強風險控管，「完全基於專業考量，與政治無關。」

「雞蛋不要放在同一個籃子！」李瑞倉指出，從分散風險考量，金融機構不宜集中在單一市場，而且，我們現在也有新南向政策，適度縮減對中國投資額度是合理的。