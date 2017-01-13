銀行誘騙老人投資 立委籲處理

2017-01-13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕多位長者向時代力量立委黃國昌陳情，指銀行推銷保本金融組合型商品，簽個名就被認定是「專業投資人」，購買後才驚覺是十年期高風險商品；黃國昌表示，銀行理專涉以不當話術誤導，並鎖定退休老人家，非常離譜，金管會應深入了解。

金管會銀行局組長黃光熙表示，去年七月就注意到類似狀況，已發函銀行加強審核特定族群及教育水準以下投資人，並積極處理已發生個案，金融消費評議中心收到客戶主張也進入協商機制；若涉不當銷售，必要時將對銀行查核。

八旬退休教師陳明德夫婦表示，他們向國泰世華銀行購買金融商品，理專以每年十％利息為誘因，稱很快能回本，因此分批投資一○四萬美元，後來才發現是十年期商品，理專竟安慰他們「可以呷百二」；但第二年就沒收到利息，後來才被告知配息有條件、根本不保本，現在贖回只能拿回不到一半本金，根本是坑殺投資人。

七旬退休木工陳文華的女兒也說，台新銀行理專曾說商品能保本、年息十％，並稱二、三年即可出場，後來她發現父親花上千萬元買的是十年期商品，且被列為專業投資人，憂心血本無歸。