〈台股青紅燈〉一樣假帳 兩樣世界

2017-01-13

本週國內製鞋龍頭廠寶成，在香港掛牌的子公司寶勝傳出作假帳，雖然公司表示涉及作假帳的金額跟寶勝的營收水準相比並不大，但已經接班的鐵血公主第一時間就是先砍寶勝的財務長，執行長請辭以示負責。

同樣是作假帳，國內有一家電子廠去年8月也因此被檢調搜索，結果公司的負責人第一時間做的動作是大喊「誤踩紅線」，強調沒有一毛錢進自己口袋，還去搬出金主要護盤。

結果金管會在財報出爐後要求這家公司重編財報，這個老闆竟然是抱怨金管會「趕盡殺絕」，強調自己多愛台灣，幫台灣做了多少事，結果公司重編後的財報的確出現好幾個年度營收灌水超過10%，如果照寶成的做法，是不是應該有人要辭職負責？

在美國，上市公司若敢作假帳，管你錢有沒有進自己口袋、管你幫社會做了多少公益，這是兩碼子事，作假帳還遮遮掩掩，到處說自己被迫害，還威脅若被起訴要下市；若在美國恐怕早被股東告到身家清算還不夠賠，下場只能用悽慘來形容。

台灣對於企業作假帳的罰則太過寬容，想法還停留在遠古時代，但千萬不要忽視作假帳的風險，今天會作假帳，難保以後不會把公司掏空，讓你股東一毛錢都不剩。（無尺碼）