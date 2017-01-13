| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度 詐保案》名醫林俊杰200萬交保 3黃牛聲押禁見
 首頁 > 財經

〈台股青紅燈〉一樣假帳 兩樣世界

2017-01-13

本週國內製鞋龍頭廠寶成，在香港掛牌的子公司寶勝傳出作假帳，雖然公司表示涉及作假帳的金額跟寶勝的營收水準相比並不大，但已經接班的鐵血公主第一時間就是先砍寶勝的財務長，執行長請辭以示負責。

同樣是作假帳，國內有一家電子廠去年8月也因此被檢調搜索，結果公司的負責人第一時間做的動作是大喊「誤踩紅線」，強調沒有一毛錢進自己口袋，還去搬出金主要護盤。

結果金管會在財報出爐後要求這家公司重編財報，這個老闆竟然是抱怨金管會「趕盡殺絕」，強調自己多愛台灣，幫台灣做了多少事，結果公司重編後的財報的確出現好幾個年度營收灌水超過10%，如果照寶成的做法，是不是應該有人要辭職負責？

在美國，上市公司若敢作假帳，管你錢有沒有進自己口袋、管你幫社會做了多少公益，這是兩碼子事，作假帳還遮遮掩掩，到處說自己被迫害，還威脅若被起訴要下市；若在美國恐怕早被股東告到身家清算還不夠賠，下場只能用悽慘來形容。

台灣對於企業作假帳的罰則太過寬容，想法還停留在遠古時代，但千萬不要忽視作假帳的風險，今天會作假帳，難保以後不會把公司掏空，讓你股東一毛錢都不剩。（無尺碼）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：〈台股青紅燈〉一樣假帳 兩樣世界


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.