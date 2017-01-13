〈國際現場〉巴西意外降息3碼

2017-01-13

巴西央行意外降息3碼（0.75個百分點），降幅超過市場預期；基準貸款利率（Selic rate）從13.75%調降至13%，創2015年4月底以來新低，主要在擴大刺激該國陷入停滯的經濟。巴西央行聲明指出，儘管巴西通膨率看起來趨近於目標，但經濟成長仍然較預期疲弱。巴西央行去年10月開始降息循環，這是迄今降幅最大的一次，分析師認為未來幾個月該行仍將持續降息。

巴西央行指出，鑒於通膨廣泛預期將下滑、經濟活動仍未達到預期，該行將建立「貨幣寬鬆的新節奏」。巴西地理統計局（IBGE）11日公布，2016年通膨指數6.29%，低於巴西央行的目標上限6.5%。巴西財政部去年11月底大幅下修2017年GDP（國內生產毛額）成長預估，從1.6%降至1%，指主要受公共財政危機延遲因應的衝擊。圖為聖保羅慶祝新年，運用可生物分解的氣球排列出巴西國名及笑臉圖案。（編譯楊芙宜）