| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度 詐保案》名醫林俊杰200萬交保 3黃牛聲押禁見
 首頁 > 財經

〈國際現場〉巴西意外降息3碼

2017-01-13

巴西央行意外降息3碼（0.75個百分點），降幅超過市場預期；基準貸款利率（Selic rate）從13.75%調降至13%，創2015年4月底以來新低，主要在擴大刺激該國陷入停滯的經濟。巴西央行聲明指出，儘管巴西通膨率看起來趨近於目標，但經濟成長仍然較預期疲弱。巴西央行去年10月開始降息循環，這是迄今降幅最大的一次，分析師認為未來幾個月該行仍將持續降息。

巴西央行指出，鑒於通膨廣泛預期將下滑、經濟活動仍未達到預期，該行將建立「貨幣寬鬆的新節奏」。巴西地理統計局（IBGE）11日公布，2016年通膨指數6.29%，低於巴西央行的目標上限6.5%。巴西財政部去年11月底大幅下修2017年GDP（國內生產毛額）成長預估，從1.6%降至1%，指主要受公共財政危機延遲因應的衝擊。圖為聖保羅慶祝新年，運用可生物分解的氣球排列出巴西國名及笑臉圖案。（編譯楊芙宜）

廣告
  • 聖保羅慶祝新年，運用可生物分解的氣球排列出巴西國名及笑臉圖案。（法新社）

    聖保羅慶祝新年，運用可生物分解的氣球排列出巴西國名及笑臉圖案。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：〈國際現場〉巴西意外降息3碼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.