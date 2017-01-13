大立光Q4毛利率飆新高 衝破7成

2017-01-13

〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光再傳捷報，去年第四季毛利率首度衝破7成來到70.65%，每股稅後盈餘62.99元，均改寫歷史紀錄，再創新高。展望今年，大立光執行長林恩平說，1、2月營收以年度角度來看，會比去年同期成長，整年的表現就看雙鏡頭需求以及零組件如感應器等供應狀況。

去年EPS169.4元 一、二月續成長

大立光2016年受限於產能，營收483.51億元，較2015年減少13%，毛利絕對金額324.21億元，卻逆向成長1%，平均毛利率67.05%，稅前盈餘282.41億元，年減3%，稅後盈餘227.22億元，年減6%，每股稅後盈餘169.4元，等於1年賺進約17個股本。

其中，去年第四季毛利率更首度衝上70.65%，大立光表示，毛利率提升主要是音圈馬達（VCM）比重下滑、產品組合與匯率挹注；然而，對於雙鏡頭的良率，林恩平坦言仍不滿意，但「可以慢慢進步」。

展望今年第一季，林恩平表示，1月產能滿載，但整季的產能利用率還是要看客戶最後拉貨狀況而定，以目前訂單來看，1月及2月都會比前一年度同期成長，3月還看不到。對於第一季預估比過去樂觀，林恩平說，主要是雙鏡頭帶動，但並非新機種挹注，而是延續2016年機種繼續出貨；第一季毛利率走勢能否延續去年第四季？林恩平指出，關鍵還是在於良率。

外界關心大立光台中新廠的進度，林恩平說，新廠預計今年第二季完工，第三季機器設備移入，之後視人員訓練時間，一般預計需要3個月，以此估算，新廠產能最快投入時間會在第三季底、第四季初。

林恩平說，目前車載產品需要玻璃鏡片，主要在中國東莞廠生產，但初期量還很小。